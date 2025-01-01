У Луцьку муніципали охороняють дев’ятиповерхівку, яка постраждала унаслідок ракетного обстрілу 6 червня
Сьогодні, 18:06
Працівники муніципальної варти у Луцьку почали охороняти дев’ятиповерхівку на вул. Озерецькій, яка постраждала унаслідок ракетного обстрілу 6 червня.
Об’єкт взяли під охорону з 3 липня, прокоментувала misto.media начальниця відділу Центру безпеки міста Луцьк департаменту муніципальної варти Тетяна Головій.
З її слів, на місці цілодобово чергують муніципали, щоб не допустити до майна мешканців сторонніх осіб, мародерів, уникнути травмувань тощо. Забрати власні речі власники пошкоджених помешкань можуть, проте у супроводі працівників ДСНС.
Охоронятимуть будинок стільки часу, скільки буде потрібно, запевняють муніципали. Уже фіксували випадки, як уночі сторонні особи хотіли потрапити у приміщення, додала Тетяна Головій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Об’єкт взяли під охорону з 3 липня, прокоментувала misto.media начальниця відділу Центру безпеки міста Луцьк департаменту муніципальної варти Тетяна Головій.
З її слів, на місці цілодобово чергують муніципали, щоб не допустити до майна мешканців сторонніх осіб, мародерів, уникнути травмувань тощо. Забрати власні речі власники пошкоджених помешкань можуть, проте у супроводі працівників ДСНС.
Охоронятимуть будинок стільки часу, скільки буде потрібно, запевняють муніципали. Уже фіксували випадки, як уночі сторонні особи хотіли потрапити у приміщення, додала Тетяна Головій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку муніципали охороняють дев’ятиповерхівку, яка постраждала унаслідок ракетного обстрілу 6 червня
Сьогодні, 18:06