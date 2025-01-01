У Луцьку муніципали охороняють дев’ятиповерхівку, яка постраждала унаслідок ракетного обстрілу 6 червня

У Луцьку муніципали охороняють дев’ятиповерхівку, яка постраждала унаслідок ракетного обстрілу 6 червня
Працівники муніципальної варти у Луцьку почали охороняти дев’ятиповерхівку на вул. Озерецькій, яка постраждала унаслідок ракетного обстрілу 6 червня.

Об’єкт взяли під охорону з 3 липня, прокоментувала misto.media начальниця відділу Центру безпеки міста Луцьк департаменту муніципальної варти Тетяна Головій.

З її слів, на місці цілодобово чергують муніципали, щоб не допустити до майна мешканців сторонніх осіб, мародерів, уникнути травмувань тощо. Забрати власні речі власники пошкоджених помешкань можуть, проте у супроводі працівників ДСНС.

Охоронятимуть будинок стільки часу, скільки буде потрібно, запевняють муніципали. Уже фіксували випадки, як уночі сторонні особи хотіли потрапити у приміщення, додала Тетяна Головій.

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Теги: Луцьк, обстріл
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