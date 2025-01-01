У Луцьку муніципали охороняють дев’ятиповерхівку, яка постраждала унаслідок ракетного обстрілу 6 червня





Об’єкт взяли під охорону з 3 липня, прокоментувала Тетяна Головій.



З її слів, на місці цілодобово чергують муніципали, щоб не допустити до майна мешканців сторонніх осіб, мародерів, уникнути травмувань тощо. Забрати власні речі власники пошкоджених помешкань можуть, проте у супроводі працівників ДСНС.



Охоронятимуть будинок стільки часу, скільки буде потрібно, запевняють муніципали. Уже фіксували випадки, як уночі сторонні особи хотіли потрапити у приміщення, додала Тетяна Головій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники муніципальної варти у Луцьку почали охороняти дев’ятиповерхівку на вул. Озерецькій, яка постраждала унаслідок ракетного обстрілу 6 червня.Об’єкт взяли під охорону з 3 липня, прокоментувала misto.media начальниця відділу Центру безпеки міста Луцьк департаменту муніципальної вартиЗ її слів, на місці цілодобово чергують муніципали, щоб не допустити до майна мешканців сторонніх осіб, мародерів, уникнути травмувань тощо. Забрати власні речі власники пошкоджених помешкань можуть, проте у супроводі працівників ДСНС.Охоронятимуть будинок стільки часу, скільки буде потрібно, запевняють муніципали. Уже фіксували випадки, як уночі сторонні особи хотіли потрапити у приміщення, додала Тетяна Головій.

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