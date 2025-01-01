ЗСУ знищили російський триколор на кордоні з Чернігівською областю





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Як зазначається, російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор у районі пункту пропуску "Грем'яч", що на кордоні РФ та України в Чернігівській області.



Інколи ворог вдається до таких провокацій для пропагандистських цілей. Проте ця провокація противника зазначала невдалі.



Українські прикордонники вчасно виявили російський триколор. Воїни ЗСУ зі складу 15 армійського корпусу знищили російський прапор.



"Видимість "присутності" російських військ на території Чернігівської області знищено... Ситуація у прикордонні України та Росії під контролем Сил оборони", - йдеться у повідомленні.



Варто додати, що Грем'яч - це село у Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області. Воно знаходиться поблизу кордону з РФ. Населений пункт страждає від ворожих обстрілів, там залишається близько сотні людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни знищили російський прапор на кордоні у Чернігівській області. Триколор встановила ворожа диверсійна група.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.Як зазначається, російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор у районі пункту пропуску "Грем'яч", що на кордоні РФ та України в Чернігівській області.Інколи ворог вдається до таких провокацій для пропагандистських цілей. Проте ця провокація противника зазначала невдалі.Українські прикордонники вчасно виявили російський триколор. Воїни ЗСУ зі складу 15 армійського корпусу знищили російський прапор."Видимість "присутності" російських військ на території Чернігівської області знищено... Ситуація у прикордонні України та Росії під контролем Сил оборони", - йдеться у повідомленні.Варто додати, що Грем'яч - це село у Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області. Воно знаходиться поблизу кордону з РФ. Населений пункт страждає від ворожих обстрілів, там залишається близько сотні людей.

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