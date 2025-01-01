Ціль пролетіла понад 100 км: російські війська атакували Кривий Ріг із Су-34
Сьогодні, 16:28
Російська армія атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області із літака тактичної авіації, ймовірно Су-34, ціль пролетіла понад 100 км за 13 хвилин.
Про це Повітряне командування "Схід" повідомляє у Фейсбуці.
Близько 11:25 у повітряному просторі тимчасово захопленої росіянами частини Запорізької області зафіксували повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації, ймовірно Су-34.
Ціль пролетіла понад 100 км та влучила у районі міста Кривий Ріг об 11:38 год.
Тип повітряної цілі буде встановлений після вивчення уламків на місці падіння.
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Про це Повітряне командування "Схід" повідомляє у Фейсбуці.
Близько 11:25 у повітряному просторі тимчасово захопленої росіянами частини Запорізької області зафіксували повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації, ймовірно Су-34.
Ціль пролетіла понад 100 км та влучила у районі міста Кривий Ріг об 11:38 год.
Тип повітряної цілі буде встановлений після вивчення уламків на місці падіння.
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