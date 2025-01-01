Ціль пролетіла понад 100 км: російські війська атакували Кривий Ріг із Су-34





Про це Повітряне командування "Схід" повідомляє у Фейсбуці.



Близько 11:25 у повітряному просторі тимчасово захопленої росіянами частини Запорізької області зафіксували повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації, ймовірно Су-34.



Ціль пролетіла понад 100 км та влучила у районі міста Кривий Ріг об 11:38 год.



Тип повітряної цілі буде встановлений після вивчення уламків на місці падіння.

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