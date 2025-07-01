НАБУ провело обшуки у Резнікова, – УП

НАБУ провело обшуки у Резнікова, – УП
Національне антикорупційне бюро провело обшуки у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це повідомили поінформовані співрозмовники УП.

За словами джерел, у ексміністра провели обшук і "знайшли лівий телефон і ще щось".

Також про обшуки у Резнікова повідомили джерела ZN.UA. Там підозрюють, що слідчі дії відбулися в рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами, хоча у квітні в НАБУ заявляли, що Резніков на той час не був підозрюваним у провадженні.

Повідомляється, що детективи вилучили низку значущих документів.

21 січня 2023 року видання ZN.ua повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.

Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала також ціна за 100 грамів.

Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони. Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.

Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.

Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони у вересні 2023 року.

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Теги: Резніков, обшуки
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