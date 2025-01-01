З російського полону звільнили 20-річного лучанина Владислава Плахотніка
Сьогодні, 15:07
Під час чергового обміну полоненими 4 липня в Україну повернувся 20-річний лучанин Владислав Плахотнік.
Про це Суспільному розповіла мама звільненого військовослужбовця Ірина Плахотнік.
Зі слів жінки, крайній лист від сина отримувала в кінці червня. Їй відомо, що він перебував у Мінусінській виправній колонії у Красноярському краї.
"Син мені ще не телефонував. І я з ним не говорила, у нього нема телефону. Мені повідомили про його повернення в Україну з Координаційного штабу", — каже Ірина Плахотнік.
Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, наймолодшому поверненому з полону 4 липня нещодавно виповнилось 20 років, найстаршому — 59.
Що відомо про Владислава Плахотніка
У 18 років Владислав Плахотнік залишив рідний дім у Луцьку, не сказавши мамі про те, що вирушає вступати до полку "Азов". Хлопець служив медиком у підрозділі з літа 2023 року.
Наприкінці грудня 2023 хлопець потрапив до російського полону, а 2024 року його у РФ засудили за тероризм та позбавили волі строком на 18 років.
Що відомо про обмін 4 липня
Під час цього обміну 4 липня додому повернулись оборонці з категорії "поранені та тяжкохворі" і "молодші 25 років", повідомляє Координаційний штаб. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів.
Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.
Також додому повернулися представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
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Про це Суспільному розповіла мама звільненого військовослужбовця Ірина Плахотнік.
Зі слів жінки, крайній лист від сина отримувала в кінці червня. Їй відомо, що він перебував у Мінусінській виправній колонії у Красноярському краї.
"Син мені ще не телефонував. І я з ним не говорила, у нього нема телефону. Мені повідомили про його повернення в Україну з Координаційного штабу", — каже Ірина Плахотнік.
Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, наймолодшому поверненому з полону 4 липня нещодавно виповнилось 20 років, найстаршому — 59.
Що відомо про Владислава Плахотніка
У 18 років Владислав Плахотнік залишив рідний дім у Луцьку, не сказавши мамі про те, що вирушає вступати до полку "Азов". Хлопець служив медиком у підрозділі з літа 2023 року.
Наприкінці грудня 2023 хлопець потрапив до російського полону, а 2024 року його у РФ засудили за тероризм та позбавили волі строком на 18 років.
Що відомо про обмін 4 липня
Під час цього обміну 4 липня додому повернулись оборонці з категорії "поранені та тяжкохворі" і "молодші 25 років", повідомляє Координаційний штаб. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів.
Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.
Також додому повернулися представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
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