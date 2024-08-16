З неволі звільнили молодших 25 років та важкохворих захисників: Україна та росія провели обмін полоненими

Україна та росія 4 липня здійснили ще один раунд обміну військовополоненими. З неволі звільнили молодших 25 років та поранених і важкохворих захисників, а також цивільних.Про це повідомив президентЯку саме кількість людей вдалося повернути цього разу — влада не вказує, однак відомо, що це воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні.Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років, а найстаршому — 59 років. Окрім солдатів та сержантів, повернути вдалося й офіцерів, вказує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.Серед визволених сьогодні є оборонці Маріуполя, яких утримували в неволі з 2022 року. Загалом більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки. Додому повернули українці, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках.Цього разу вдалося звільнити незаконно засуджених оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців.