Волинянин продавав автівки, які ввозив як гуманітарну допомогу

Волинянин продавав автівки, які ввозив як гуманітарну допомогу
За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть жителя Волині, який промишляв контрабандою авто під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.

Слідство встановило, що обвинувачений особисто підбирав і закуповував транспортні засоби в країнах Європейського Союзу. Під час перетину митного кордону він декларував їх як гуманітарну допомогу, використовуючи реквізити благодійної організації. Це дозволяло уникати сплати митних платежів та податків. Надалі волинянин реалізовував автомобілі за готівку.

Упродовж року чоловік ввіз 11 контрабандних автомобілів вартістю понад 2,1 млн грн.

Під час досудового розслідування правоохоронці зафіксували факт продажу одного з транспортних засобів. Під час проведення обшуків було вилучено два автомобілі. На вилучене майно накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

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Теги: контрабанда, Волинь
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