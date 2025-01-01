Відмовляються повертати майно: виселення УПЦ МП з собору у Володимирі розглядає Верховний суд





Попри судові рішення, представники МП відмовляються повертати майно державі, пише



Що це за об’єкт



Успенський собор у місті Володимир (вул. Соборна, 25, 27) — пам’ятка архітектури національного значення, що належить державі.



Майновий комплекс охоплює:



Свято-Успенський собор (мур 1156 року);



будинок із дзвіницею (мур 1494 року);



мури з брамами (17 століття).



У міжвоєнний період (1921–1939) собор належав Польській православній автокефальній церкві. Після Другої світової війни перейшов під контроль Російської православної церкви, а з проголошенням незалежності України у 1991 році — до Української православної церкви (московський патріархат).



У 2019 році Волинська ОДА уклала договір про безоплатне користування культовими спорудами з релігійною громадою Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП терміном на п’ять років. Договір завершився 1 липня 2024 року.



Яка мотивація виселення



«Державне майно потрібно повертати державі», — переконаний керівник адміністрації державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» Володимир Пикалюк. Він бере участь у судах як третя особа на стороні позивача — Волинської ОДА.



Облдержадміністрація у позовній заяві називає три причини, чому договір не можна продовжити:



Нове законодавство. З 1 лютого 2020 року діє нова редакція Закону України «Про оренду державного та комунального майна», яка забороняє передачу державного або комунального майна у безоплатне користування. Після завершення терміну договору (1 липня 2024 року) його не могли продовжити за згодою сторін. Для подальшого користування потрібно укласти новий договір оренди згідно з чинним законом.



Рішення місцевих рад. У квітні 2023 року депутати Волинської обласної ради та Володимирської міської ради проголосували за заборону діяльності УПЦ МП на території області та рекомендували облдержадміністрації розірвати договори оренди з цією організацією.



Статус пам’ятки. Свято-Успенський кафедральний собор є пам’яткою архітектури національного значення, тож його використання регулюється Законом України «Про охорону культурної спадщини».



Ключові події навколо Успенського собору:



2023



11 квітня депутати Волинської обласної ради проголосували за заборону діяльності УПЦ МП на території області та рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з цією організацією;



21 квітня депутати Володимирської міської ради підтримали рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території громади та припинення права постійного користування земельними ділянками Свято-Успенському кафедральному собору;



2024



19 березня під час сесії Волинської обласної ради стало відомо, що договір на користування ділянкою ОДА не збирається продовжувати;



25 червня департамент культури, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації письмово поінформував настоятеля релігійної громади Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви м. Володимира митрополита Володимира про те, що 1 липня прибуде комісія з приймання-передачі культових споруд;



1 липня 2024 року закінчився термін договору оренди землі, його не пролонгували.



Обласна комісія під керівництвом начальника департаменту культури Волинської ОДА Олександра Хвіщука прибула на місце, обстежила територію. Окремі приміщення не оглянули, оскільки, за словами представників релігійної громади, вони використовуються як житлові й там знаходяться особисті речі тих, хто там проживає.



Представники обласної влади склали акт приймання-передачі майна. Настоятель єпархії УПЦ МП Володимир (Костянтин Мельник) відмовився його підписувати та звільняти територію.



30 липня Волинська ОВА подала судовий позов до релігійної громади Свято-Успенського собору УПЦ МП, в якому просить Господарський суд Волинської області повернути культові будівлі;



12 листопада Господарський суд Волинської області задовольнив цей позов.



2025



8 січня представники УПЦ МП подали апеляційну скаргу до Північно-західного апеляційного господарського суду (Рівне) з проханням скасувати рішення Господарського суду;



11 березня Північно-західний апеляційний господарський суд залишає без задоволення скаргу релігійної громади;



24 березня Господарським судом Волинської області видає 1 і 2 накази про примусове виконання рішення;



25 березня Володимирський відділ Державної виконавчої служби у Володимирському районі відкрив виконавче провадження з виконання судового рішення (строк для його добровільного виконання — 10 робочих днів);



31 березня виконавча служба офіційно вручила представникам УПЦ МП припис про необхідність залишити собор;



8 квітня представники влади знову відвідали Успенський собор, але звільняти його громада відмовилась. Державний виконавець наклав штраф на релігійну громаду за невиконання судового рішення в добровільному порядку. В цей же день представники УПЦ МП подали заяву до суду про відстрочення виконання рішення на 6 місяців;



29 квітня Господарський суд Волинської області частково задовольнив заяву релігійної організації: виконання рішення про виселення відстрочили до 29 травня 2025 року;



30 травня державний виконавець повторно наклав штраф за невиконання судового рішення.



Яка ситуація станом на зараз



Державна виконавча служба не може наразі розпочати процедуру примусового виселення через нові судові скарги представників УПЦ МП, в коментарі misto.media пояснюють у відділі юридичного управління Волинської облдержадміністрації.



27 травня 2025 року Північно-західний апеляційний господарський суд відкрив апеляційне провадження за заявою клірика релігійної громади, який офіційно прописаний у культовій споруді. Він вказував, що рішення про виселення порушує його особисті права. Засідання суду мало відбутися 19 червня. Але цього не сталось, бо представники релігійної громади подали позов також до Верховного суду.



30 травня 2025 Верховний суд у Києві відкрив провадження за касаційною скаргою релігійної організації на рішення Господарського суду Волинської області та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду у цій справі. Засідання призначили на 8 липня 2025 року.



2 липня ЦНАП Володимир-Волинської територіальної громади скасував реєстрацію місця проживання для двох представників УПЦ МП з території Свято-Успенського собору. Релігійну громаду про це рішення уже повідомили, кажуть у Володимирській міській раді.



Чи стане це початком примусового виконання судових рішень про повернення майна державі, невідомо, адже виконавча служба не розповідає про свої наміри.



«Це без коментарів на даний час. Ви не є стороною виконавчого провадження», — кажуть у Володимирському відділі державної виконавчої служби у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.



Прецеденти в Україні



Випадки виселення релігійних організацій УПЦ МП з культових споруд через суд в Україні вже були.



30 листопада 2023 у м. Кременець на Тернопільщині судові виконавці примусово виселили представників УПЦ МП зі Свято-Миколаївського собору.



Києво-Печерська Лавра частково забрали в УПЦ МП. У січні 2023 року Верхня Лавра з Успенським собором та Трапезним храмом відійшли Православній Церкві України. Нижня Лавра все ще використовується монахами УПЦ МП, тривають апеляційні судові процеси.



15 травня 2025 у м. Красилів Хмельницької області місцева виконавча служба примусово виселила громаду УПЦ МП із Свято-Воскресенського храму. До виконання залучили співробітників Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон № 8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою. Згідно з ним, може бути припинена діяльність Української православної церкви (Московського патріархату). З 20 травня 2025 року Держслужба з етнополітики та свободи совісті розпочала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Документи щодо цієї перевірки наразі митрополія оскаржує в суді.

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Після Другої світової війни перейшов під контроль Російської православної церкви, а з проголошенням незалежності України у 1991 році — до Української православної церкви (московський патріархат).У 2019 році Волинська ОДА уклала договір про безоплатне користування культовими спорудами з релігійною громадою Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП терміном на п’ять років. Договір завершився 1 липня 2024 року.«Державне майно потрібно повертати державі», — переконаний керівник адміністрації державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» Володимир Пикалюк. Він бере участь у судах як третя особа на стороні позивача — Волинської ОДА.Облдержадміністрація у позовній заяві називає три причини, чому договір не можна продовжити:Нове законодавство. З 1 лютого 2020 року діє нова редакція Закону України «Про оренду державного та комунального майна», яка забороняє передачу державного або комунального майна у безоплатне користування. Після завершення терміну договору (1 липня 2024 року) його не могли продовжити за згодою сторін. Для подальшого користування потрібно укласти новий договір оренди згідно з чинним законом.Рішення місцевих рад. У квітні 2023 року депутати Волинської обласної ради та Володимирської міської ради проголосували за заборону діяльності УПЦ МП на території області та рекомендували облдержадміністрації розірвати договори оренди з цією організацією.Статус пам’ятки. Свято-Успенський кафедральний собор є пам’яткою архітектури національного значення, тож його використання регулюється Законом України «Про охорону культурної спадщини».11 квітня депутати Волинської обласної ради проголосували за заборону діяльності УПЦ МП на території області та рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з цією організацією;21 квітня депутати Володимирської міської ради підтримали рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території громади та припинення права постійного користування земельними ділянками Свято-Успенському кафедральному собору;19 березня під час сесії Волинської обласної ради стало відомо, що договір на користування ділянкою ОДА не збирається продовжувати;25 червня департамент культури, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації письмово поінформував настоятеля релігійної громади Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви м. Володимира митрополита Володимира про те, що 1 липня прибуде комісія з приймання-передачі культових споруд;1 липня 2024 року закінчився термін договору оренди землі, його не пролонгували.Обласна комісія під керівництвом начальника департаменту культури Волинської ОДА Олександра Хвіщука прибула на місце, обстежила територію. Окремі приміщення не оглянули, оскільки, за словами представників релігійної громади, вони використовуються як житлові й там знаходяться особисті речі тих, хто там проживає.Представники обласної влади склали акт приймання-передачі майна. Настоятель єпархії УПЦ МП Володимир (Костянтин Мельник) відмовився його підписувати та звільняти територію.30 липня Волинська ОВА подала судовий позов до релігійної громади Свято-Успенського собору УПЦ МП, в якому просить Господарський суд Волинської області повернути культові будівлі;12 листопада Господарський суд Волинської області задовольнив цей позов.8 січня представники УПЦ МП подали апеляційну скаргу до Північно-західного апеляційного господарського суду (Рівне) з проханням скасувати рішення Господарського суду;11 березня Північно-західний апеляційний господарський суд залишає без задоволення скаргу релігійної громади;24 березня Господарським судом Волинської області видає 1 і 2 накази про примусове виконання рішення;25 березня Володимирський відділ Державної виконавчої служби у Володимирському районі відкрив виконавче провадження з виконання судового рішення (строк для його добровільного виконання — 10 робочих днів);31 березня виконавча служба офіційно вручила представникам УПЦ МП припис про необхідність залишити собор;8 квітня представники влади знову відвідали Успенський собор, але звільняти його громада відмовилась. Державний виконавець наклав штраф на релігійну громаду за невиконання судового рішення в добровільному порядку. В цей же день представники УПЦ МП подали заяву до суду про відстрочення виконання рішення на 6 місяців;29 квітня Господарський суд Волинської області частково задовольнив заяву релігійної організації: виконання рішення про виселення відстрочили до 29 травня 2025 року;30 травня державний виконавець повторно наклав штраф за невиконання судового рішення.Державна виконавча служба не може наразі розпочати процедуру примусового виселення через нові судові скарги представників УПЦ МП, в коментарі misto.media пояснюють у відділі юридичного управління Волинської облдержадміністрації.27 травня 2025 року Північно-західний апеляційний господарський суд відкрив апеляційне провадження за заявою клірика релігійної громади, який офіційно прописаний у культовій споруді. Він вказував, що рішення про виселення порушує його особисті права. Засідання суду мало відбутися 19 червня. Але цього не сталось, бо представники релігійної громади подали позов також до Верховного суду.30 травня 2025 Верховний суд у Києві відкрив провадження за касаційною скаргою релігійної організації на рішення Господарського суду Волинської області та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду у цій справі. Засідання призначили на 8 липня 2025 року.2 липня ЦНАП Володимир-Волинської територіальної громади скасував реєстрацію місця проживання для двох представників УПЦ МП з території Свято-Успенського собору. Релігійну громаду про це рішення уже повідомили, кажуть у Володимирській міській раді.Чи стане це початком примусового виконання судових рішень про повернення майна державі, невідомо, адже виконавча служба не розповідає про свої наміри.«Це без коментарів на даний час. Ви не є стороною виконавчого провадження», — кажуть у Володимирському відділі державної виконавчої служби у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.Випадки виселення релігійних організацій УПЦ МП з культових споруд через суд в Україні вже були.30 листопада 2023 у м. Кременець на Тернопільщині судові виконавці примусово виселили представників УПЦ МП зі Свято-Миколаївського собору.Києво-Печерська Лавра частково забрали в УПЦ МП. У січні 2023 року Верхня Лавра з Успенським собором та Трапезним храмом відійшли Православній Церкві України. Нижня Лавра все ще використовується монахами УПЦ МП, тривають апеляційні судові процеси.15 травня 2025 у м. Красилів Хмельницької області місцева виконавча служба примусово виселила громаду УПЦ МП із Свято-Воскресенського храму. До виконання залучили співробітників Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон № 8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою. Згідно з ним, може бути припинена діяльність Української православної церкви (Московського патріархату). З 20 травня 2025 року Держслужба з етнополітики та свободи совісті розпочала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Документи щодо цієї перевірки наразі митрополія оскаржує в суді.

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