Майже рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 12:07
Підтвердилася загибель військовослужбовця з Волині, мешканця села Козлиничі Віктора Слободюка.
Про це у фейсбуці повідомляє Поворська громада.
Слободюк Віктор Олександрович (15.10.1981 р.н.) був мобілізований 17 травня 2024 року і служив старшим стрільцем у десантно-штурмовій Таврійській бригаді. А 5 серпня 2024-го під час виконання бойового завдання біля Костянтинівки Покровського району на Донеччині захисник зник безвісти.
Про Віктора Слободюка, який виріс у багатодітній родині, односельці згадують як про доброго, роботящого, готового завжди прийти на допомогу чоловіка.
У загиблого залишилися сестри і брат, донька, дружина.
В суботу, 5 липня, Поворська громада проведе в останню земну дорогу загиблого воїна Віктора Слободюка.
О 10:00 зустрічатимуть кортеж загиблого Героя у селі Козлиничі (від траси) до рідного дому.
На рідному подвір'ї о 10:30 відбудеться заупокійна літія за загиблим Віктором. Відспівування відбудеться у храмі.
Спочинок тіло загиблого Героя знайде на кладовищі рідного села.
«Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі! Вічний спокій душі та світла пам’ять Герою… Закликаємо жителів громади долучитись до церемонії прощання та поховання», - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з скорботними подіями в громаді оголошено триденну жалобу з 4 по 6 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Поворська громада.
Слободюк Віктор Олександрович (15.10.1981 р.н.) був мобілізований 17 травня 2024 року і служив старшим стрільцем у десантно-штурмовій Таврійській бригаді. А 5 серпня 2024-го під час виконання бойового завдання біля Костянтинівки Покровського району на Донеччині захисник зник безвісти.
Про Віктора Слободюка, який виріс у багатодітній родині, односельці згадують як про доброго, роботящого, готового завжди прийти на допомогу чоловіка.
У загиблого залишилися сестри і брат, донька, дружина.
В суботу, 5 липня, Поворська громада проведе в останню земну дорогу загиблого воїна Віктора Слободюка.
О 10:00 зустрічатимуть кортеж загиблого Героя у селі Козлиничі (від траси) до рідного дому.
На рідному подвір'ї о 10:30 відбудеться заупокійна літія за загиблим Віктором. Відспівування відбудеться у храмі.
Спочинок тіло загиблого Героя знайде на кладовищі рідного села.
«Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі! Вічний спокій душі та світла пам’ять Герою… Закликаємо жителів громади долучитись до церемонії прощання та поховання», - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з скорботними подіями в громаді оголошено триденну жалобу з 4 по 6 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Спочинок тіла загиблого Героя знайдено на кладовищі рідного села.Це як зрозуміти?
Вибір редактора
Останні новини
Відмовляються повертати майно: виселення УПЦ МП з собору у Володимирі розглядає Верховний суд
Сьогодні, 13:10
Волинянин продавав автівки, які ввозив як гуманітарну допомогу
Сьогодні, 12:30
Майже рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 12:07
Поліцейський із Волині розповів про бої в Торецьку
Сьогодні, 11:32
На Донеччині поліг Герой з Волині Олександр Мельничук
Сьогодні, 11:10