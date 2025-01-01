Майже рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині

Майже рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Підтвердилася загибель військовослужбовця з Волині, мешканця села Козлиничі Віктора Слободюка.

Про це у фейсбуці повідомляє Поворська громада.

Слободюк Віктор Олександрович (15.10.1981 р.н.) був мобілізований 17 травня 2024 року і служив старшим стрільцем у десантно-штурмовій Таврійській бригаді. А 5 серпня 2024-го під час виконання бойового завдання біля Костянтинівки Покровського району на Донеччині захисник зник безвісти.

Про Віктора Слободюка, який виріс у багатодітній родині, односельці згадують як про доброго, роботящого, готового завжди прийти на допомогу чоловіка.

У загиблого залишилися сестри і брат, донька, дружина.

В суботу, 5 липня, Поворська громада проведе в останню земну дорогу загиблого воїна Віктора Слободюка.

О 10:00 зустрічатимуть кортеж загиблого Героя у селі Козлиничі (від траси) до рідного дому.

На рідному подвір'ї о 10:30 відбудеться заупокійна літія за загиблим Віктором. Відспівування відбудеться у храмі.

Спочинок тіло загиблого Героя знайде на кладовищі рідного села.
«Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі! Вічний спокій душі та світла пам’ять Герою… Закликаємо жителів громади долучитись до церемонії прощання та поховання», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з скорботними подіями в громаді оголошено триденну жалобу з 4 по 6 липня.

Майже рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині

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Теги: загиблі, війна
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Коментарі 1
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Спочинок тіла загиблого Героя знайдено на кладовищі рідного села.Це як зрозуміти?
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