На Донеччині поліг Герой з Волині Олександр Мельничук

Олександр Мельничук.



Про це



"28 червня, отримавши смертельні поранення під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Клебан-Бик Краматорського району Донецької області, загинув житель с.Рівне солдат МЕЛЬНИЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1979 року народження.



Наш земляк мужньо воював за Україну та її незалежність, віддав своє життя, захищаючи рідний край від підступного агресора! Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час прибуття тіла загиблого Героя до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув волинянинПро це повідомили у Рівненській громаді."28 червня, отримавши смертельні поранення під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Клебан-Бик Краматорського району Донецької області, загинув житель с.Рівне солдат МЕЛЬНИЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1979 року народження.Наш земляк мужньо воював за Україну та її незалежність, віддав своє життя, захищаючи рідний край від підступного агресора! Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час прибуття тіла загиблого Героя до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію