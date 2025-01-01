На Донеччині поліг Герой з Волині Олександр Мельничук

На Донеччині поліг Герой з Волині Олександр Мельничук
На війні загинув волинянин Олександр Мельничук.

Про це повідомили у Рівненській громаді.

"28 червня, отримавши смертельні поранення під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Клебан-Бик Краматорського району Донецької області, загинув житель с.Рівне солдат МЕЛЬНИЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1979 року народження.

Наш земляк мужньо воював за Україну та її незалежність, віддав своє життя, захищаючи рідний край від підступного агресора! Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час прибуття тіла загиблого Героя до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!















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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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