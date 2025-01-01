Аварія під Луцьком: авто злетіло в кювет, постраждала дитина

Аварія під Луцьком: авто злетіло в кювет, постраждала дитина
У Луцькому районі внаслідок ДТП постраждала 14-річна дитина. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це у телеграмі повідомляє ГУНП Волині.

Автопригода трапилася учора, 3 липня, на автодорозі між селами Воютин та Чорний ліс.

40-річний житель Городищенської громади, керуючи автомобілем Ford Escort, оминаючи вибоїну, не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого транспортнийзасіб перекинувся.

14-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудовихрозслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліцейський із Волині розповів про бої в Торецьку
Сьогодні, 11:32
На Донеччині поліг Герой з Волині Олександр Мельничук
Сьогодні, 11:10
Аварія під Луцьком: авто злетіло в кювет, постраждала дитина
Сьогодні, 11:00
На Волині втопився підліток
Сьогодні, 10:29
У київській лікарні зупинилося серце Героя Віктора Шинкарука з Волині
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
Постраждали п’ятеро людей, четверо із них – у лікарні: шукають свідків ДТП, яка сталася поблизу Луцька Постраждали п’ятеро людей, четверо із них – у лікарні: шукають свідків ДТП, яка сталася поблизу Луцька
03 липня, 16:16
ДТП у Луцькому районі: п'ятеро людей госпіталізували до лікарні ДТП у Луцькому районі: п'ятеро людей госпіталізували до лікарні
02 липня, 20:38
На Волині автівка злетіла у кювет: 53-річний водій загинув На Волині автівка злетіла у кювет: 53-річний водій загинув
02 липня, 10:00
Повідомили деталі ДТП на Грушевського за участі автівки та скутера Повідомили деталі ДТП на Грушевського за участі автівки та скутера
01 липня, 21:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З російського полону звільнили 20-річного лучанина Владислава Плахотніка
Сьогодні, 15:07
 0
Масована атака по Києву: під завалами дістали загиблого
Сьогодні, 14:30
 0
У 43-річного волинянина вдома знайшли гранати
Сьогодні, 14:10
 0
З неволі звільнили молодших 25 років та важкохворих захисників: Україна та росія провели обмін полоненими
Сьогодні, 13:47
 0
Відмовляються повертати майно: виселення УПЦ МП з собору у Володимирі розглядає Верховний суд
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8