Аварія під Луцьком: авто злетіло в кювет, постраждала дитина
Сьогодні, 11:00
У Луцькому районі внаслідок ДТП постраждала 14-річна дитина. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це у телеграмі повідомляє ГУНП Волині.
Автопригода трапилася учора, 3 липня, на автодорозі між селами Воютин та Чорний ліс.
40-річний житель Городищенської громади, керуючи автомобілем Ford Escort, оминаючи вибоїну, не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого транспортнийзасіб перекинувся.
14-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудовихрозслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє ГУНП Волині.
Автопригода трапилася учора, 3 липня, на автодорозі між селами Воютин та Чорний ліс.
40-річний житель Городищенської громади, керуючи автомобілем Ford Escort, оминаючи вибоїну, не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого транспортнийзасіб перекинувся.
14-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудовихрозслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поліцейський із Волині розповів про бої в Торецьку
Сьогодні, 11:32
На Донеччині поліг Герой з Волині Олександр Мельничук
Сьогодні, 11:10
Аварія під Луцьком: авто злетіло в кювет, постраждала дитина
Сьогодні, 11:00
На Волині втопився підліток
Сьогодні, 10:29