Аварія під Луцьком: авто злетіло в кювет, постраждала дитина

внаслідок ДТП постраждала 14-річна дитина. Поліція розпочала кримінальне провадження.



Про це у телеграмі повідомляє ГУНП Волині.



Автопригода трапилася учора, 3 липня, на автодорозі між селами Воютин та Чорний ліс.



40-річний житель Городищенської громади, керуючи автомобілем Ford Escort, оминаючи вибоїну, не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого транспортнийзасіб перекинувся.



14-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудовихрозслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Слідство триває.



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