У київській лікарні зупинилося серце Героя Віктора Шинкарука з Волині

Віктор Шинкарук.



Про це у фейсбуці повідомила Самарівська громада.



«З глибоким сумом повідомляємо про передчасну смерть нашого захисника Шинкарука Віктора Федоровича (21.06.1970 р.н.), жителя села Самари-Оріхові», - йдеться у повідомленні.



Воїн помер 29 червня 2025 року в київській лікарні внаслідок отриманих поранень, які отримав 21 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання.



«У годину скорботи схиляємо голови разом з родиною. Вічна памʼять захиснику», - зазначили у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час перебування у шпиталі в Києві відійшов у засвіти військовослужбовець із ВолиніПро це у фейсбуці повідомила Самарівська громада.«З глибоким сумом повідомляємо про передчасну смерть нашого захисника Шинкарука Віктора Федоровича (21.06.1970 р.н.), жителя села Самари-Оріхові», - йдеться у повідомленні.Воїн помер 29 червня 2025 року в київській лікарні внаслідок отриманих поранень, які отримав 21 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання.«У годину скорботи схиляємо голови разом з родиною. Вічна памʼять захиснику», - зазначили у громаді.

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