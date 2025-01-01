У київській лікарні зупинилося серце Героя Віктора Шинкарука з Волині

У київській лікарні зупинилося серце Героя Віктора Шинкарука з Волині
Під час перебування у шпиталі в Києві відійшов у засвіти військовослужбовець із Волині Віктор Шинкарук.

Про це у фейсбуці повідомила Самарівська громада.

«З глибоким сумом повідомляємо про передчасну смерть нашого захисника Шинкарука Віктора Федоровича (21.06.1970 р.н.), жителя села Самари-Оріхові», - йдеться у повідомленні.

Воїн помер 29 червня 2025 року в київській лікарні внаслідок отриманих поранень, які отримав 21 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання.

«У годину скорботи схиляємо голови разом з родиною. Вічна памʼять захиснику», - зазначили у громаді.
У київській лікарні зупинилося серце Героя Віктора Шинкарука з Волині

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Теги: загиблі, війна
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