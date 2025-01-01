Трамп після розмови з путіним: не досяг жодного прогресу щодо України

Дональд Трамп заявив, що «не досяг жодного прогресу» щодо завершення війни в Україні під час останньої телефонної розмови з главою рф володимиром путіним.



Про це він заявив журналістам перед вильотом до Айови, де відбудеться захід Salute to America з нагоди Дня незалежності США, пише



За словами Трампа, він мав «досить довго розмову» з путіним, зокрема про російсько-українську війну, але залишився нею «не задоволений».



На запитання щодо призупинення постачань озброєння Трамп відповів, що США надають зброю Україні, але дорікнув своєму попереднику Джо Байдену, що той «спустошив усю нашу країну, даючи їм зброю». Тож президент США пояснив, що тепер американці повинні переконатися, що «мають достатньо зброї для себе».



Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та глава рф володимир путін провели телефонну розмову напередодні Дня незалежності США. Вона тривала близько години.



Глава рф заявив Трампу, що росія не відступить від своїх цілей у війні проти України, але підтвердив готовність продовжити переговорний процес. Водночас помічник російського лідера наголосив, що переговори залишаться двосторонніми між росією та Україною.



Крім того, путін запропонував, щоб країни обмінялися фільмами, які пропагують «традиційні цінності».



4 липня Трамп планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Глава української держави підтвердив, що має намір обговорити припинення постачання зброї. Ще 1 липня американські медіа повідомили, що Пентагон вирішив призупинити постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзаявив, що «не досяг жодного прогресу» щодо завершення війни в Україні під час останньої телефонної розмови з главою рфПро це він заявив журналістам перед вильотом до Айови, де відбудеться захід Salute to America з нагоди Дня незалежності США, пише Громадське з посиланням на Hill.За словами Трампа, він мав «досить довго розмову» з путіним, зокрема про російсько-українську війну, але залишився нею «не задоволений».На запитання щодо призупинення постачань озброєння Трамп відповів, що США надають зброю Україні, але дорікнув своєму попереднику Джо Байдену, що той «спустошив усю нашу країну, даючи їм зброю». Тож президент США пояснив, що тепер американці повинні переконатися, що «мають достатньо зброї для себе».Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та глава рф володимир путін провели телефонну розмову напередодні Дня незалежності США. Вона тривала близько години.Глава рф заявив Трампу, що росія не відступить від своїх цілей у війні проти України, але підтвердив готовність продовжити переговорний процес. Водночас помічник російського лідера наголосив, що переговори залишаться двосторонніми між росією та Україною.Крім того, путін запропонував, щоб країни обмінялися фільмами, які пропагують «традиційні цінності».4 липня Трамп планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Глава української держави підтвердив, що має намір обговорити припинення постачання зброї. Ще 1 липня американські медіа повідомили, що Пентагон вирішив призупинити постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів.

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