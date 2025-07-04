Росіяни масовано атакували Київ





Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що 14 людей були госпіталізовані, пише



Вибухи лунали в багатьох районах Києва. Станом на 7:42, за інформацією ДСНС, відомо про такі наслідки:



Солом'янський район: через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу.



Пошкоджено багато цивільної інфраструктури



Святошинський район: внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях.



Шевченківський район: під атакою БпЛА опинилася ще не заселена 8-поверхівка, сталося руйнування на 1 поверсі. У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків ворожих БпЛА.

Серед поранених – дитина 10 років.



Шкоди завдано п'яти авто швидкої допомоги, які виїжджали на виклики.



Міська влада повідомляла, що в Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень, внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-поверхового житлового будинку, горять автомобілі. У приватному секторі виникла пожежа внаслідок падіння уламків.



У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Без детонації та пожежі.



У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок – пожежа сталася на першому поверсі. Також відбулося займання у приватному секторі.



У Голосіївському районі уламки впали на медичний заклад.



За словами очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у повітрі спостерігається висока концентрація продуктів горіння через пожежі, тому КМВА просить зачинити вікна після відбою та повернення у домівки.



За даними Повітряних сил, саме столиця була основною ціллю атаки. Загалом ворог випустив по Україні 550 ракет і дронів.



Повітряна тривога в зв'язку з невстановленого типу дроном почалася в Києві учора вдень і тривала декілька годин. Зрештою його вдалося збити, уламки впали в Солом'янському районі і не спричинили ушкоджень.



Приблизно через пів години, о 20, була оголошена нова тривога, яка тривала аж до 4:50. Росіяни атакували дронами і ракетами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Столицю в ніч на 4 липня ворог масовано атакує ударними безпілотниками та ракетами. Активно працювала протиповітряна оборона. Станом 8:00 підтверджено інформацію про 23 постраждалих.Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що 14 людей були госпіталізовані, пише LB.ua. Вибухи лунали в багатьох районах Києва. Станом на 7:42, за інформацією ДСНС, відомо про такі наслідки:Солом'янський район: через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу.Святошинський район: внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях.Шевченківський район: під атакою БпЛА опинилася ще не заселена 8-поверхівка, сталося руйнування на 1 поверсі. У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків ворожих БпЛА.Серед поранених – дитина 10 років.Шкоди завдано п'яти авто швидкої допомоги, які виїжджали на виклики.Міська влада повідомляла, що в Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень, внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-поверхового житлового будинку, горять автомобілі. У приватному секторі виникла пожежа внаслідок падіння уламків.У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Без детонації та пожежі.У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок – пожежа сталася на першому поверсі. Також відбулося займання у приватному секторі.У Голосіївському районі уламки впали на медичний заклад.За словами очільника Київської міської військової адміністрації, у повітрі спостерігається висока концентрація продуктів горіння через пожежі, тому КМВА просить зачинити вікна після відбою та повернення у домівки.За даними Повітряних сил, саме столиця була основною ціллю атаки. Загалом ворог випустив по Україні 550 ракет і дронів.Повітряна тривога в зв'язку з невстановленого типу дроном почалася в Києві учора вдень і тривала декілька годин. Зрештою його вдалося збити, уламки впали в Солом'янському районі і не спричинили ушкоджень.Приблизно через пів години, о 20, була оголошена нова тривога, яка тривала аж до 4:50. Росіяни атакували дронами і ракетами.

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