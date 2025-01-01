Вночі росія запустила по Україні понад 500 дронів та з десяток ракет
Сьогодні, 09:05
Російські окупанти в ніч проти 4 липня масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. Українські оборонці знешкодили 478 цілей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом війська рф атакували українські регіони 550 засобами повітряного нападу:
539 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів (понад 330 були «шахедами») із напрямків у рф: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
однією аеробалістичною ракетою Х-47 М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області рф;
шістьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської області рф;
чотирма крилатими ракетами «Іскандер-К» із Курської та Воронезької областей рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
За попередніми даними, станом на 8:00 протиповітряна оборона знешкодила 478 цілей. Йдеться про дві крилаті ракети «Іскандер-К», 268 збитих БпЛА та ще 208 дронів, які локаційно втрачені/придушені РЕБ.
Основним напрямком удару окупантів був Київ. Загалом в Україні зафіксували влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а також падіння уламків у 33 локаціях.
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Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом війська рф атакували українські регіони 550 засобами повітряного нападу:
539 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів (понад 330 були «шахедами») із напрямків у рф: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
однією аеробалістичною ракетою Х-47 М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області рф;
шістьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської області рф;
чотирма крилатими ракетами «Іскандер-К» із Курської та Воронезької областей рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
За попередніми даними, станом на 8:00 протиповітряна оборона знешкодила 478 цілей. Йдеться про дві крилаті ракети «Іскандер-К», 268 збитих БпЛА та ще 208 дронів, які локаційно втрачені/придушені РЕБ.
Основним напрямком удару окупантів був Київ. Загалом в Україні зафіксували влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а також падіння уламків у 33 локаціях.
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