За розтрату 2,7 мільйона судитимуть директора луцького КП

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування за фактомбюджетних коштів директором одного з комунальних підприємств Луцька.Про це у телеграмі повідомляє ТУ БЕБ у Волинській області.Встановлено, що посадовець, за результатами проведеного тендеру, уклав договір на закупівлю електричної енергії. Упродовж року з постачальником було підписано ще низку додаткових угод та відповідні акти на безпідставне збільшення вартості електроенергії.Унаслідок таких дій територіальній громаді Луцька завдано понад 2,7 млн грн збитків.Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.