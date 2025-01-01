За розтрату 2,7 мільйона судитимуть директора луцького КП
Сьогодні, 09:03
Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування за фактом розтрати понад 2,7 млн грн бюджетних коштів директором одного з комунальних підприємств Луцька.
Про це у телеграмі повідомляє ТУ БЕБ у Волинській області.
Встановлено, що посадовець, за результатами проведеного тендеру, уклав договір на закупівлю електричної енергії. Упродовж року з постачальником було підписано ще низку додаткових угод та відповідні акти на безпідставне збільшення вартості електроенергії.
Унаслідок таких дій територіальній громаді Луцька завдано понад 2,7 млн грн збитків.
Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє ТУ БЕБ у Волинській області.
Встановлено, що посадовець, за результатами проведеного тендеру, уклав договір на закупівлю електричної енергії. Упродовж року з постачальником було підписано ще низку додаткових угод та відповідні акти на безпідставне збільшення вартості електроенергії.
Унаслідок таких дій територіальній громаді Луцька завдано понад 2,7 млн грн збитків.
Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як оновити медичні дані дітей: поради лучанам
Сьогодні, 09:21
За розтрату 2,7 мільйона судитимуть директора луцького КП
Сьогодні, 09:03
На Волині 86 випускників здали НМТ на 200 балів
Сьогодні, 07:32