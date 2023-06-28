На Волині 86 випускників здали НМТ на 200 балів

На Волині 86 випускників здали НМТ на 200 балів
Цього року в області зареєструвалися 11 тисяч 813 учасників Національного мулити предметного тесту НМТ. За його результатами 86 волинян отримали 200 балів.

Про це розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко, - пише Суспільне.

З її слів, 43 учасники склали тест на 200 балів з математики, на другому місці за кількістю двохсотбальників — українська мова, на третьому місці — англійська. Це результати 17 перших днів основної сесії. Ще буде додаткова сесія НМТ і можливо ці статистичні дані будуть трішки змінені, каже Алла Корнейко.
На Волині 86 випускників здали НМТ на 200 балів


Найкращий результат в учениці Ковельського ліцею № 13 Вікторії Смаль. Дівчина отримала по 200 балів з трьох предметів. Також 7 дітей з різних закладів освіти області мають по два найвищих результати, решта — учасники, які мають хоча б один 200-бальний результат.
На Волині 86 випускників здали НМТ на 200 балів

"З цікавинок можна сказати, що аж семеро випускників минулих років, які складали основну сесію НМТ, також отримали найвищі двохсотбальні результати. Такого показника в нас ще не було, минулого року таких було аж 4, цього року — 2 двохсотбальники — це студенти коледжів фахової передвищої освіти", — каже Алла Корнейко.

Дев’ять закладів освіти мають понад три 200-бальних результати. Лідерами є Луцький ліцеї № 9 та 14, які мають по 8-9 результатів по 200 балів. І два наукових ліцеї обласного підпорядкування — це Волинських обласний науковий ліцей і Нововолинський науковий ліцей, які мають 8-9 найвищих результатів, говорить Алла Корнейко.

"В цілому в області 32 заклади можуть пишатися двохсотбальниками. Ще два двохсотбальні результати отримали учасники, які навчаються за кордоном. До таких проблемних ситуацій, які могли трошки зіпсувати настрій нашим учасникам це повітряні тривоги. Був день, коли три підряд повітряні тривоги були", — говорить Алла Корнейко.

Додаткова сесія національного мультипредметного тесту розпочнеться з 14 липня і триватиме до 25 липня.

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Теги: Волинь, 200 балів, НМТ
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