У місті на Волині готуються до реконструкції парку

У рамках реалізації проєкту «Співпраця на користь клімату – розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі», що фінансується Європейським Союзом у межах Програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027», у Ковелі стартували підготовчі роботи з реконструкції парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.Під головуванням першого заступника міського головивідбулася робоча нарада за участю представників проєктної команди, керівництва підрядної організації ТзОВ «ВОЛИНЬЕКОБУД» та профільних підрозділів виконавчого комітету.На порядку денному — узгодження плану-графіка реалізації першої черги реконструкції. Заплановані роботи передбачають облаштування сучасних пішохідних доріжок, оновлення освітлення, озеленення території, а також створення комфортних і безпечних зон відпочинку для людей різного віку.До обговорення безпосередньо на території парку долучився і міський голова«Ця реконструкція — важливий крок у розвитку міста. Йдеться не лише про благоустрій, а про формування якісного громадського простору для всіх ковельчан. Контролюємо процес на всіх етапах — від підготовки до реалізації, щоб результат справді відповідав очікуванням мешканців», — зазначив мер.Учасники зустрічі визначили основні пріоритети, скоординували дії та підтвердили налаштованість на конструктивну співпрацю. Старт основного етапу робіт запланований на найближчі дні.