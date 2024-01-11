Волинські медики з колегами з «Охматдиту» врятували життя трирічній дівчинці

Лікарі Волинської обласної дитячої клінічної лікарні врятували життя трирічній дівчинці з Луцька.Історію порятунку розповіли на сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства.Життя трирічноїіз Луцька поставила під загрозу важка двобічна пневмонія. За її життя боролися луцькі лікарі та спеціалісти НДСЛ Охматдит.«Дівчинка поступила з ознаками гострої дихальної недостатності. Було діагностовано важку двобічну пневмонію. Її легені не справлялись, тому одразу Сашу госпіталізували до реанімації та перевели на штучну вентиляцію легень (ШВЛ), - розповідає завідувач відділення дитячої анестезіології та інтенсивної терапії. Незважаючи на всі наші зусилля, стан дитини не покращувався. Шанс на порятунок життя дівчинки був лише один - ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація)».Апарат ЕКМО замінює функцію серця та легень, насичуючи кров киснем. Його для маленької пацієнтки могли забезпечити лише в Національній спеціалізованій дитячій лікарні «Охматдит». Тож волинські лікарі звернулись за допомогою у порятунку життя Саші - і лікарі «Охматдиту» блискавично відгукнулись. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками екстакорпоральної терапії з виїзною бригадою Станіслав Школьний, розуміючи ціну кожної хвилини для маленької дівчинки, оперативно прибув до Луцька з колегами. Сашу підʼєднали до апарату ЕКМО та транспортували до Києва.Саша лікувалася в НДСЛ «Охматдит» упродовж місяця, половину цього часу перебувала на апараті ЕКМО. Поступово дівчинка одужувала і нині вона здорова. Такі історії неймовірно надихають! Ми радіємо за Сашу та її сімʼю, радіємо її усмішці та здоровому, щасливому дитинству, яке вдалось повернути."Лікарі Волинського обласного медобʼєднання захисту материнства і дитинства дякують за співпрацю колегам з НДСЛ «Охматдит».Кожне життя - безцінне! І головне - не втрачати шансів на його порятунок!" - йдеться у дописі на сторінці медзакладу.