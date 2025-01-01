Український суд вперше визнав шлюбні відносини між двома чоловіками

Український суд вперше визнав шлюбні відносини між двома чоловіками
Деснянський районний суд Києва визнав факт шлюбних відносин та спільного проживання між двома чоловіками.

Це перший прецедент в Україні. Йдеться про першого секретаря посольства Україні в Ізраїлі Зоряна Кіся та його партнера Тимура Левчука, пише громадська організація Insight LGBTQ з посиланням на рішення суду, - пише "Газета ua".

Кісь з червня минулого року перебуває на дипломатичній службі в Ізраїлі, а Левчуку, з яким вони проживають разом з 2013 року, відмовили у його супроводі як члену сім'ї. Цивільну церемонію в Україні чоловіки провели ще у 2017 році, а у 2021 офіційно уклали шлюб в США. Через те, що МЗС не визнало їх членами однієї сімʼї, вони пішли до суду.

Справу почали розглядати у вересні 2024 року, а 10 червня 2025 виніс рішення: встановлено факт спільного проживання однією сім'єю (фактичних шлюбних відносин). Це підтвердили через спільне проживання, бюджет, майно, тривалі стосунки та взаємну підтримку.

Суд спирався як на українську Конституцію, так і на практику Європейського суду з прав людини.

У судовому рішенні зазначається, що для ухвалення рішення суд досліджував свідчення свідків, фото, листування, рахунки, розписки, довідки та виявив ознаки, притаманних спільному сімейному життю.

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Теги: Україна, ЛГБТ, суд
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