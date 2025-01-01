Як оновити медичні дані дітей: поради лучанам

Як оновити медичні дані дітей: поради лучанам
З початку липня в Україні — обов’язкова верифікація дітей у медичній системі. У Луцькій міській дитячій поліклініці дані пацієнтів, які мають декларації з лікарями, перевіряють в Єдиній системі охорони здоров’я.

Про це пише Суспільне.

Як розповіла завідувачка педіатричного відділення Жанна Пахарчук, аби верифікувати дитину у медичній системі, батькам потрібно звернутися до сімейного лікаря, цей процес займе орієнтовно 10 хвилин.

За кожну дитину є своя верифікаційна ставка у лікарів-педіатрів, яку платить Національна служба здоров'я, тому якщо дитина не буде верифікована в даній системі ставка анульовується, пояснює лікарка.

У Луцькій міській дитячій поліклініці обслуговують майже 20 тисяч пацієнтів, 20% з них зараз перебуває за кордоном і приблизно біля тисячі дітей ще не верифіковані у системі, каже Жанна Пахарчук.

"Неверифіковані, це ті, хто за кордоном. Батьки змінюють свої номери телефонів і ми до них не можемо додзвонитися. Тому ці діти мають неоновлені дані. Це не значить, що не надасться екстрена первинна допомога дитині, це просто для кращої праці в електронній системі і надання широких загальних медичних послуг", — каже Жанна Пахарчук.

На плановий медогляд до дитячої поліклініки з 10-річною донькою прийшла лучанка Мар’яна Дмитрук. Паралельно жінка планувала оновити дані дитини в електронній системі. У системі виникли проблеми, каже лікарка Марія Дорецька.

"Виникла проблема з карткою мами і те, що я можу побачити, що податкова відхилила ідентифікаційний код. Причина, не знаю, буває часто. Що неправильна дата народження або якась буква в імені, тому батьків ми просимо звернутися в податкову, щоб вони уточнили дані", — говорить педіатриня.

Педіатриня Марія Дорецька обслуговує понад 900 пацієнтів, орієнтовно 60 з них — не пройшли перевірки даних. Лікарка пояснює, що для верифікації потрібно свідоцтво про народження дитини. У певних випадках треба рішення суду або рішення про опікунство, також якщо в дитини є ідентифікаційний код, то його теж просять надати, а для дітей старше 14 років, окрім свідоцтва та ідентифікаційного коду, треба ID-картка.


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Теги: лікарі, Волинь
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