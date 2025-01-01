На Волині втопився підліток
Сьогодні, 10:29
Вкотре глибока вода забрала життя на Волині. Цього разу потонув 17-річний юнак.
Про це у телеграмі повідомляє ВолиньПост.
На Волині у водоймі втопився хлопець.
Трагедія сталася вчора, 3 липня, у Павлівській громаді Володимирського району.
Загиблий — місцевий житель, 2008 року народження.
Обставини з’ясовують.
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Про це у телеграмі повідомляє ВолиньПост.
На Волині у водоймі втопився хлопець.
Трагедія сталася вчора, 3 липня, у Павлівській громаді Володимирського району.
Загиблий — місцевий житель, 2008 року народження.
Обставини з’ясовують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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