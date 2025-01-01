На Волині втопився підліток





Про це у телеграмі повідомляє



На Волині у водоймі втопився хлопець.



Трагедія сталася вчора, 3 липня, у Павлівській громаді Володимирського району.



Загиблий — місцевий житель, 2008 року народження.



Обставини з’ясовують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вкотре глибока вода забрала життя на Волині. Цього разу потонув 17-річний юнак.Про це у телеграмі повідомляє ВолиньПост На Волині у водоймі втопився хлопець.Трагедія сталася вчора, 3 липня, у Павлівській громаді Володимирського району.Загиблий — місцевий житель, 2008 року народження.Обставини з’ясовують.

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