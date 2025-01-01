На Волині втопився підліток

На Волині втопився підліток
Вкотре глибока вода забрала життя на Волині. Цього разу потонув 17-річний юнак.

Про це у телеграмі повідомляє ВолиньПост.

На Волині у водоймі втопився хлопець.

Трагедія сталася вчора, 3 липня, у Павлівській громаді Володимирського району.

Загиблий — місцевий житель, 2008 року народження.

Обставини з’ясовують.

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Теги: смерть, Волинь
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