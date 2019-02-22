У 43-річного волинянина вдома знайшли гранати
Сьогодні, 14:10
Поліцейські вилучили у жителя Луцького району незаконні боєприпаси.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Заходи проводились у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Учора, 3 липня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 43-річного жителя Луцького району, поліцейські виявили три гранати із запалами.
На місце прибули спеціалісти управління вибухотехнічної служби області, слідчо-оперативна група.
Боєприпаси вилучили та направили на дослідження.
Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, триває.
Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення.
Поліція Волині вкотре наголошує: незаконне поводження зі зброєю та боєприсами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак особа, яка добровільно видасть органам влади незаконну зброю та боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Заходи проводились у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Учора, 3 липня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 43-річного жителя Луцького району, поліцейські виявили три гранати із запалами.
На місце прибули спеціалісти управління вибухотехнічної служби області, слідчо-оперативна група.
Боєприпаси вилучили та направили на дослідження.
Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, триває.
Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення.
Поліція Волині вкотре наголошує: незаконне поводження зі зброєю та боєприсами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак особа, яка добровільно видасть органам влади незаконну зброю та боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.
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