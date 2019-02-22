У 43-річного волинянина вдома знайшли гранати

У 43-річного волинянина вдома знайшли гранати
Поліцейські вилучили у жителя Луцького району незаконні боєприпаси.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Заходи проводились у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Учора, 3 липня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 43-річного жителя Луцького району, поліцейські виявили три гранати із запалами.

На місце прибули спеціалісти управління вибухотехнічної служби області, слідчо-оперативна група.

Боєприпаси вилучили та направили на дослідження.

Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, триває.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення.

Поліція Волині вкотре наголошує: незаконне поводження зі зброєю та боєприсами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак особа, яка добровільно видасть органам влади незаконну зброю та боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, гранати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З російського полону звільнили 20-річного лучанина Владислава Плахотніка
Сьогодні, 15:07
Масована атака по Києву: під завалами дістали загиблого
Сьогодні, 14:30
У 43-річного волинянина вдома знайшли гранати
Сьогодні, 14:10
З неволі звільнили молодших 25 років та важкохворих захисників: Україна та росія провели обмін полоненими
Сьогодні, 13:47
Відмовляються повертати майно: виселення УПЦ МП з собору у Володимирі розглядає Верховний суд
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Судитимуть волинянина, який незаконно збув дві бойові гранати Судитимуть волинянина, який незаконно збув дві бойові гранати
09 січня, 12:50
Волинянину, який хотів перевезти до Білорусі гранати, дали 4 роки тюрми Волинянину, який хотів перевезти до Білорусі гранати, дали 4 роки тюрми
22 лютого, 2019, 15:43
Двоє невідомих побили 23-річного волинянина та відібрали у нього гаманець з грошима Двоє невідомих побили 23-річного волинянина та відібрали у нього гаманець з грошима
02 липня, 12:45
«У неволі справжньою надією стали два листи від дружини», - звільнений з російського полону волинянин Василь Гуляч «У неволі справжньою надією стали два листи від дружини», - звільнений з російського полону волинянин Василь Гуляч
01 липня, 15:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З російського полону звільнили 20-річного лучанина Владислава Плахотніка
Сьогодні, 15:07
 0
Масована атака по Києву: під завалами дістали загиблого
Сьогодні, 14:30
 0
У 43-річного волинянина вдома знайшли гранати
Сьогодні, 14:10
 0
З неволі звільнили молодших 25 років та важкохворих захисників: Україна та росія провели обмін полоненими
Сьогодні, 13:47
 0
Відмовляються повертати майно: виселення УПЦ МП з собору у Володимирі розглядає Верховний суд
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8