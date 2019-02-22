У 43-річного волинянина вдома знайшли гранати

Поліцейські вилучили у жителя Луцького району незаконні боєприпаси.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Заходи проводились у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Учора, 3 липня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 43-річного жителя Луцького району, поліцейські виявили три гранати із запалами.На місце прибули спеціалісти управління вибухотехнічної служби області, слідчо-оперативна група.Боєприпаси вилучили та направили на дослідження.Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, триває.Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення.Поліція Волині вкотре наголошує: незаконне поводження зі зброєю та боєприсами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак особа, яка добровільно видасть органам влади незаконну зброю та боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.