Масована атака по Києву: під завалами дістали загиблого
Сьогодні, 14:30
У Святошинському районі Києва знайшли тіло людини, загиблої внаслідок російського масованого обстрілу.
Про це повідомив очільник столичної військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише Громадське.
Тим часом кількість постраждалих, за даними ДСНС, становить 26 людей. Ліквідація наслідків атаки досі триває: на місці гасять пожежу та розбирають завали.
Нагадаємо, в ніч проти 4 липня російські окупанти масовано атакували Україну 550 безпілотниками та ракетами.
Основним напрямком удару окупантів був Київ. Загалом в Україні зафіксували влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а також падіння уламків у 33 локаціях.
Серед пошкодженої інфраструктури — залізниця, консульський відділ посольства Польщі та склад видавництва «Наш Формат». Через це пасажирські поїзди прямували відхиленим маршрутом із затримками до 2 годин.
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Про це повідомив очільник столичної військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише Громадське.
Тим часом кількість постраждалих, за даними ДСНС, становить 26 людей. Ліквідація наслідків атаки досі триває: на місці гасять пожежу та розбирають завали.
Нагадаємо, в ніч проти 4 липня російські окупанти масовано атакували Україну 550 безпілотниками та ракетами.
Основним напрямком удару окупантів був Київ. Загалом в Україні зафіксували влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а також падіння уламків у 33 локаціях.
Серед пошкодженої інфраструктури — залізниця, консульський відділ посольства Польщі та склад видавництва «Наш Формат». Через це пасажирські поїзди прямували відхиленим маршрутом із затримками до 2 годин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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