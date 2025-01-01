Ще троє волинян повертаються додому з російського полону





Про це Іван Рудницький.



"Сьогодні знову день звісток, на які чекають українські родини. До України повернулися наші люди – військові та цивільні, які тривалий час перебували в російському полоні.



Цього разу додому повертаються воїни, які тримали оборону в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях, у Маріуполі. Серед звільнених – четверо наших волинян:



Багрій Василь Васильович, 1979 року народження, уродженець села Носовичі Луцького району, мешканець смт Олика;



Жуковський Ігор Миколайович, 1978 року народження, з села Сільце Луцького району;



Сагаль Сергій Володимирович, 1979 року народження, родом із Ковеля, мешканець села Вербка;



Плахотнік Владислав Сергійович, 2005 року народження, лучанин.



Щиро радіємо за родини, які дочекались своїх. Дякуємо Президенту України Володимиру Зеленському та його Офісу, а також кожному, хто причетний до повернення наших людей", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додому повертаються четверо волинян, звільнених з полону.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Сьогодні знову день звісток, на які чекають українські родини. До України повернулися наші люди – військові та цивільні, які тривалий час перебували в російському полоні.Цього разу додому повертаються воїни, які тримали оборону в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях, у Маріуполі. Серед звільнених – четверо наших волинян:, 1979 року народження, уродженець села Носовичі Луцького району, мешканець смт Олика;, 1978 року народження, з села Сільце Луцького району;, 1979 року народження, родом із Ковеля, мешканець села Вербка;, 2005 року народження, лучанин.Щиро радіємо за родини, які дочекались своїх. Дякуємо Президенту України Володимиру Зеленському та його Офісу, а також кожному, хто причетний до повернення наших людей", - йдеться в повідомленні.

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