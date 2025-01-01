Ще троє волинян повертаються додому з російського полону

Ще троє волинян повертаються додому з російського полону
Додому повертаються четверо волинян, звільнених з полону.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

"Сьогодні знову день звісток, на які чекають українські родини. До України повернулися наші люди – військові та цивільні, які тривалий час перебували в російському полоні.

Цього разу додому повертаються воїни, які тримали оборону в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях, у Маріуполі. Серед звільнених – четверо наших волинян:

Багрій Василь Васильович, 1979 року народження, уродженець села Носовичі Луцького району, мешканець смт Олика;

Жуковський Ігор Миколайович, 1978 року народження, з села Сільце Луцького району;

Сагаль Сергій Володимирович, 1979 року народження, родом із Ковеля, мешканець села Вербка;

Плахотнік Владислав Сергійович, 2005 року народження, лучанин.

Щиро радіємо за родини, які дочекались своїх. Дякуємо Президенту України Володимиру Зеленському та його Офісу, а також кожному, хто причетний до повернення наших людей", - йдеться в повідомленні.

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Теги: полонені, обмін, Волинь
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