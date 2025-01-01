Ще троє волинян повертаються додому з російського полону
Сьогодні, 15:25
Додому повертаються четверо волинян, звільнених з полону.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
"Сьогодні знову день звісток, на які чекають українські родини. До України повернулися наші люди – військові та цивільні, які тривалий час перебували в російському полоні.
Цього разу додому повертаються воїни, які тримали оборону в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях, у Маріуполі. Серед звільнених – четверо наших волинян:
Багрій Василь Васильович, 1979 року народження, уродженець села Носовичі Луцького району, мешканець смт Олика;
Жуковський Ігор Миколайович, 1978 року народження, з села Сільце Луцького району;
Сагаль Сергій Володимирович, 1979 року народження, родом із Ковеля, мешканець села Вербка;
Плахотнік Владислав Сергійович, 2005 року народження, лучанин.
Щиро радіємо за родини, які дочекались своїх. Дякуємо Президенту України Володимиру Зеленському та його Офісу, а також кожному, хто причетний до повернення наших людей", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
"Сьогодні знову день звісток, на які чекають українські родини. До України повернулися наші люди – військові та цивільні, які тривалий час перебували в російському полоні.
Цього разу додому повертаються воїни, які тримали оборону в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях, у Маріуполі. Серед звільнених – четверо наших волинян:
Багрій Василь Васильович, 1979 року народження, уродженець села Носовичі Луцького району, мешканець смт Олика;
Жуковський Ігор Миколайович, 1978 року народження, з села Сільце Луцького району;
Сагаль Сергій Володимирович, 1979 року народження, родом із Ковеля, мешканець села Вербка;
Плахотнік Владислав Сергійович, 2005 року народження, лучанин.
Щиро радіємо за родини, які дочекались своїх. Дякуємо Президенту України Володимиру Зеленському та його Офісу, а також кожному, хто причетний до повернення наших людей", - йдеться в повідомленні.
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