Голову Підгайців Семенюка судять за незаконне збагачення на 36 млн





Про це інформують у пресслужбі відомства.



З власних джерел сайту Юрія Семенюка.



Слідство встановило, що голова сільської ради за пособництва підлеглої у період з лютого 2020 по серпень 2024 року набув 36 активів у вигляді об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів на суму понад 55 мільйонів гривень, частину яких оформлено на близьких родичів посадовця.



«Вартість цих активів на 36,6 мільйона гривень перевищує їх законні доходи. Крім того, посадовець, будучи суб’єктом декларування, не зазначив інформацію про набуті активи, відтак умисно вніс завідомо недостовірні відомості у щорічні електронні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 - 2024 роки», – йдеться у повідомленні.



Щобільше, правоохоронці зауважують, мовляв, він у період з серпня 2021 по вересень 2024 року, з метою приховування незаконного збагачення, разом із головним спеціалістом відділу вчинив підробку 132 офіційних документів, на підставі яких здійснював розпорядження набутими активами, підписавши їх від імені оформлених підприємцями дружини і доньки.



Перед судом також постане головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності сільської ради, яку обвинувачують у пособництві в незаконному збагаченні й підроблені офіційних документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення одним із сільських голів Луцького району незаконного збагачення, декларування недостовірної інформації та підроблення офіційних документів.Про це інформують у пресслужбі відомства.З власних джерел сайту «Конкурент» стало відомо, що йдеться про голову Підгайцівської громадиСлідство встановило, що голова сільської ради за пособництва підлеглої у період з лютого 2020 по серпень 2024 року набув 36 активів у вигляді об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів на суму понад 55 мільйонів гривень, частину яких оформлено на близьких родичів посадовця.«Вартість цих активів на 36,6 мільйона гривень перевищує їх законні доходи. Крім того, посадовець, будучи суб’єктом декларування, не зазначив інформацію про набуті активи, відтак умисно вніс завідомо недостовірні відомості у щорічні електронні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 - 2024 роки», – йдеться у повідомленні.Щобільше, правоохоронці зауважують, мовляв, він у період з серпня 2021 по вересень 2024 року, з метою приховування незаконного збагачення, разом із головним спеціалістом відділу вчинив підробку 132 офіційних документів, на підставі яких здійснював розпорядження набутими активами, підписавши їх від імені оформлених підприємцями дружини і доньки.Перед судом також постане головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності сільської ради, яку обвинувачують у пособництві в незаконному збагаченні й підроблені офіційних документів.

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