У луцькому СІЗО влаштували урочистості для одного учня
Сьогодні, 07:15
У Луцьку неповнолітній довчався в СІЗО. Йому урочисто вручили атестат.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці установи.
«Вручення свідоцтв про здобуття освіти - важлива подія для учнів ДУ «Луцький слідчий ізолятор».
04.07.2025 відбулося урочисте вручення свідоцтва про повну загальну середню освіту неповнолітньому М., який утримується в установі», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці установи.
«Вручення свідоцтв про здобуття освіти - важлива подія для учнів ДУ «Луцький слідчий ізолятор».
04.07.2025 відбулося урочисте вручення свідоцтва про повну загальну середню освіту неповнолітньому М., який утримується в установі», – йдеться у повідомленні.
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