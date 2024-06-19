У луцькому СІЗО влаштували урочистості для одного учня

У луцькому СІЗО влаштували урочистості для одного учня
У Луцьку неповнолітній довчався в СІЗО. Йому урочисто вручили атестат.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці установи.

«Вручення свідоцтв про здобуття освіти - важлива подія для учнів ДУ «Луцький слідчий ізолятор».

04.07.2025 відбулося урочисте вручення свідоцтва про повну загальну середню освіту неповнолітньому М., який утримується в установі», – йдеться у повідомленні.


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Теги: СІЗО, луцьк, учень, випускний
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