Росіяни втратили за добу ще понад 1000 солдатів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2025 року орієнтовно становлять:



особового складу - близько 1 025 260 (+1050) осіб поранено/ліквідовано;

танків - 10 990 (+2) од.;

бойових броньованих машин - 22 953 (+7) од.;

артилерійських систем - 29 921 (+56) од.;

РСЗВ - 1428 од.;

засоби ППО - 1191 од.;

літаків - 420 од.;

гелікоптерів - 340 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43 609 (+306) од.;

крилатих ракет - 3439 (+3) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 54 148 (+149) од.;

спеціальної техніки - 3925 од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу з 4 на 5 липня, російські загарбники втратили на фронті 1050 солдатів і 214 одиниць військової техніки.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2025 року орієнтовно становлять:особового складу - близько 1 025 260 (+1050) осіб поранено/ліквідовано;танків - 10 990 (+2) од.;бойових броньованих машин - 22 953 (+7) од.;артилерійських систем - 29 921 (+56) од.;РСЗВ - 1428 од.;засоби ППО - 1191 од.;літаків - 420 од.;гелікоптерів - 340 од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43 609 (+306) од.;крилатих ракет - 3439 (+3) од.;кораблів/катерів - 28 од.;підводних човнів - 1 од.;автомобільної техніки та автоцистерн - 54 148 (+149) од.;спеціальної техніки - 3925 од.

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