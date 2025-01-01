Росіяни втратили за добу ще понад 1000 солдатів
Сьогодні, 09:45
За останню добу з 4 на 5 липня, російські загарбники втратили на фронті 1050 солдатів і 214 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 025 260 (+1050) осіб поранено/ліквідовано;
танків - 10 990 (+2) од.;
бойових броньованих машин - 22 953 (+7) од.;
артилерійських систем - 29 921 (+56) од.;
РСЗВ - 1428 од.;
засоби ППО - 1191 од.;
літаків - 420 од.;
гелікоптерів - 340 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43 609 (+306) од.;
крилатих ракет - 3439 (+3) од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 54 148 (+149) од.;
спеціальної техніки - 3925 од.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 025 260 (+1050) осіб поранено/ліквідовано;
танків - 10 990 (+2) од.;
бойових броньованих машин - 22 953 (+7) од.;
артилерійських систем - 29 921 (+56) од.;
РСЗВ - 1428 од.;
засоби ППО - 1191 од.;
літаків - 420 од.;
гелікоптерів - 340 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43 609 (+306) од.;
крилатих ракет - 3439 (+3) од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 54 148 (+149) од.;
спеціальної техніки - 3925 од.
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