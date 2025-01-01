Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5 липня
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Так у суботу, 5 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Так у суботу, 5 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами.
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