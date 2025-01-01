Курс валют на 5 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 5 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 5 липня. Так, вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 41,72 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,72 (-9 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,17 (+4 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,57 (+1 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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