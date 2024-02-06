Ціни на котеджі на Волині злетіли на 32%: де найдешевше та найдорожче житло в Україні





Мінімальна вартість 1 кв.м зафіксована у побудованому котеджному містечку «Семидвір» у смт. Славське, Львівської області, — 6 630 грн/кв.м. Це свідчить про наявність бюджетних варіантів навіть у популярних туристичних локаціях.



Максимальна вартість 1 кв.м сягнула 248 070 грн/кв.м у споруджуваному КМ Mountain Residence premium villas&spa в с. Поляниця Івано-Франківської області. Такий рекорд зумовлений преміальною локацією біля Буковеля, високим рівнем архітектури та сервісу.



Таким чином, на ринку співіснують як доступні об’єкти, так і ультра-люксові проєкти для вузької цільової аудиторії.



Регіональна динаміка цін: де зростання, а де стабільність



За даними порталу



Найбільше зростання цін спостерігалося в західних та центральних областях:



Волинська область — +32% (з 25 156 до 33 201 грн/кв.м).

Черкаська область — +16% (з 29 020 до 33 545 грн/кв.м).

Житомирська область — +13% (з 23 952 до 27 113 грн/кв.м).

Вінницька область — +7% (з 33 168 до 35 438 грн/кв.м).

Львівська область — +2% (з 43 054 до 43 976 грн/кв.м).

Одеська область — +4% (з 43 471 до 45 107 грн/кв.м).



Стабільність цін збереглася у багатьох областях переважно південного та східного регіонів:

Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Чернівецька області — 0% зміни.



Незначне зниження цін зафіксовано лише в:

Києві (–0,8%, з 49 691 до 49 272 грн/кв.м).

Закарпатській області (–0,3%, з 42 881 до 42 772 грн/кв.м).

Для Київщини характерне стримане зростання (+1%), що свідчить про обережний настрій покупців.



Примітка:

Частина даних, зокрема по Волинській, Вінницькій, Черкаській та Житомирській областях, була оновлена на основі свіжих телефонних опитувань забудовників і ріелторів. Це може створювати враження більш динамічного зростання цін у цих регіонах порівняно з іншими областями, де оновлення поки не проводилося. Дані в статті варто розглядати з урахуванням цієї специфіки збору інформації.



Причини змін цін у регіонах



1. Безпекова ситуація та міграція населення



Захід України залишився основним напрямком міграції внутрішньо переміщених осіб, що стимулює попит на житло. Це пояснює високі темпи зростання цін у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Водночас східні й південні області, через воєнну ситуацію, демонструють стабільність або відсутність попиту.



2. Запуск нових проєктів



Там, де на ринок виходять нові котеджні містечка, зокрема бізнес- та преміум-сегмент, середня ціна різко зростає. Наприклад, Черкаська та Житомирська області показали суттєве підвищення саме через появу нових об’єктів із вищою ціновою планкою.



3. Близькість до великих міст



Регіони поблизу мегаполісів користуються попитом через доступність транспортного сполучення та відносно нижчі ціни. Наприклад, Житомирська область виграла завдяки близькості до Києва.



4. Економічні фактори



Висока інфляція, коливання курсу гривні та здорожчання будівельних матеріалів не дозволяють цінам стрімко падати. Покупці діють обережно, тоді як продавці тримають ціни, щоб не знецінити активи.



Ціни за типами житла: тренди II кварталу 2025 року



У II кварталі 2025 року середні ціни за типами житла виглядають так:



Вілла: 99 865 грн/кв.м (без змін із квітня).

Квадрекс: 32 493 грн/кв.м (+0,1%).

Дуплекс: 35 527 грн/кв.м (+0,8%).

Котедж: 50 951 грн/кв.м (+2,1%).

Таунхаус: 32 053 грн/кв.м (+1,2%).

Найбільший приріст показали котеджі, що пояснюється виходом нових проєктів із вищою ціною.



Земельні ділянки залишилися стабільними:



175 731 грн/сотка (без змін із квітня).

Готовність об’єкта і вплив на ціну



Різниця між споруджуваними та готовими об’єктами зберігається:



Будується: 43 017 грн/кв.м (+2%).

Збудовано: 36 800 грн/кв.м (+0,8%).

Споруджувані об’єкти дорожчі, оскільки в ціну закладаються ризики будівництва та майбутнє зростання вартості матеріалів. Покупці ж схильні обирати готове житло, прагнучи уникнути ризиків затримок або замороження проєктів.



Тенденції ринку котеджної нерухомості у II кварталі 2025 року



1. Стабілізація цін і помірне зростання



Ринок перебуває у фазі стабільності з невеликим підвищенням вартості. Більшість областей показують ріст у межах 1–3% за квартал.



2. Попит на заміське житло не зникає



Українці прагнуть простору, безпеки і приватності. Навіть в умовах війни попит на заміське житло зберігається, особливо в середньоціновому сегменті — таунхауси, дуплекси, компактні котеджі.



3. Відкладений попит



Експерти прогнозують, що після завершення війни ринок може швидко оживитися. Відкладений попит може призвести до стрибка цін, особливо в популярних локаціях — передмістях Києва, Карпатах, Одеській області.



4. Ризики та обережність



І покупці, і забудовники діють вкрай обережно. Безпекова ситуація лишається головним чинником, що визначає активність ринку.



Висновки та рекомендації від Віктора Коваленка



Для покупців:



Не відкладати купівлю, якщо є фінансова можливість. Ринок нині стабільний, а після війни ціни можуть рости швидше.

Обирайте готові об’єкти або перевірених забудовників, щоб мінімізувати ризики.

Звертайте увагу на регіони із стабільною безпековою ситуацією — центральна і західна Україна зараз виглядають найбільш перспективно.

Для інвесторів:



Західні області та передмістя Києва — найперспективніші для інвестицій.



Вкладення у споруджувані преміум-об’єкти можливе, але пов’язане з високими ризиками.



Після війни відкладений попит може суттєво підняти ціни, тому стратегія «зайти зараз» може бути вигідною для довгострокових інвестицій.



Ринок котеджної нерухомості України показав свою стійкість і життєздатність навіть у найскладніших умовах. Поточний час можна вважати періодом «затишшя перед майбутнім відновленням», коли покупці та інвестори мають шанс закласти фундамент вигідних рішень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ринок котеджної нерухомості України в II кварталі 2025 року продовжив демонструвати стабільність із помірною динамікою цін, зберігаючи водночас вражаючу різницю вартості між найдешевшими та найдорожчими об’єктами.Мінімальна вартість 1 кв.м зафіксована у побудованому котеджному містечку «Семидвір» у смт. Славське, Львівської області, — 6 630 грн/кв.м. Це свідчить про наявність бюджетних варіантів навіть у популярних туристичних локаціях.Максимальна вартість 1 кв.м сягнула 248 070 грн/кв.м у споруджуваному КМ Mountain Residence premium villas&spa в с. Поляниця Івано-Франківської області. Такий рекорд зумовлений преміальною локацією біля Буковеля, високим рівнем архітектури та сервісу.Таким чином, на ринку співіснують як доступні об’єкти, так і ультра-люксові проєкти для вузької цільової аудиторії.За даними порталу Zagorodna.com , середня вартість житла в котеджних містечках України зросла з 40 666 грн/кв.м у квітні до 41 387 грн/кв.м у червні, тобто приблизно на +1,8%. Однак ситуація по регіонах різнилася суттєво:Найбільше зростання цін спостерігалося в західних та центральних областях:Волинська область — +32% (з 25 156 до 33 201 грн/кв.м).Черкаська область — +16% (з 29 020 до 33 545 грн/кв.м).Житомирська область — +13% (з 23 952 до 27 113 грн/кв.м).Вінницька область — +7% (з 33 168 до 35 438 грн/кв.м).Львівська область — +2% (з 43 054 до 43 976 грн/кв.м).Одеська область — +4% (з 43 471 до 45 107 грн/кв.м).Стабільність цін збереглася у багатьох областях переважно південного та східного регіонів:Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Чернівецька області — 0% зміни.Незначне зниження цін зафіксовано лише в:Києві (–0,8%, з 49 691 до 49 272 грн/кв.м).Закарпатській області (–0,3%, з 42 881 до 42 772 грн/кв.м).Для Київщини характерне стримане зростання (+1%), що свідчить про обережний настрій покупців.Примітка:Частина даних, зокрема по Волинській, Вінницькій, Черкаській та Житомирській областях, була оновлена на основі свіжих телефонних опитувань забудовників і ріелторів. Це може створювати враження більш динамічного зростання цін у цих регіонах порівняно з іншими областями, де оновлення поки не проводилося. Дані в статті варто розглядати з урахуванням цієї специфіки збору інформації.1. Безпекова ситуація та міграція населенняЗахід України залишився основним напрямком міграції внутрішньо переміщених осіб, що стимулює попит на житло. Це пояснює високі темпи зростання цін у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Водночас східні й південні області, через воєнну ситуацію, демонструють стабільність або відсутність попиту.2. Запуск нових проєктівТам, де на ринок виходять нові котеджні містечка, зокрема бізнес- та преміум-сегмент, середня ціна різко зростає. Наприклад, Черкаська та Житомирська області показали суттєве підвищення саме через появу нових об’єктів із вищою ціновою планкою.3. Близькість до великих містРегіони поблизу мегаполісів користуються попитом через доступність транспортного сполучення та відносно нижчі ціни. Наприклад, Житомирська область виграла завдяки близькості до Києва.4. Економічні факториВисока інфляція, коливання курсу гривні та здорожчання будівельних матеріалів не дозволяють цінам стрімко падати. Покупці діють обережно, тоді як продавці тримають ціни, щоб не знецінити активи.Ціни за типами житла: тренди II кварталу 2025 рокуУ II кварталі 2025 року середні ціни за типами житла виглядають так:Вілла: 99 865 грн/кв.м (без змін із квітня).Квадрекс: 32 493 грн/кв.м (+0,1%).Дуплекс: 35 527 грн/кв.м (+0,8%).Котедж: 50 951 грн/кв.м (+2,1%).Таунхаус: 32 053 грн/кв.м (+1,2%).Найбільший приріст показали котеджі, що пояснюється виходом нових проєктів із вищою ціною.Земельні ділянки залишилися стабільними:175 731 грн/сотка (без змін із квітня).Готовність об’єкта і вплив на цінуРізниця між споруджуваними та готовими об’єктами зберігається:Будується: 43 017 грн/кв.м (+2%).Збудовано: 36 800 грн/кв.м (+0,8%).Споруджувані об’єкти дорожчі, оскільки в ціну закладаються ризики будівництва та майбутнє зростання вартості матеріалів. Покупці ж схильні обирати готове житло, прагнучи уникнути ризиків затримок або замороження проєктів.Тенденції ринку котеджної нерухомості у II кварталі 2025 року1. Стабілізація цін і помірне зростанняРинок перебуває у фазі стабільності з невеликим підвищенням вартості. Більшість областей показують ріст у межах 1–3% за квартал.2. Попит на заміське житло не зникаєУкраїнці прагнуть простору, безпеки і приватності. Навіть в умовах війни попит на заміське житло зберігається, особливо в середньоціновому сегменті — таунхауси, дуплекси, компактні котеджі.3. Відкладений попитЕксперти прогнозують, що після завершення війни ринок може швидко оживитися. Відкладений попит може призвести до стрибка цін, особливо в популярних локаціях — передмістях Києва, Карпатах, Одеській області.4. Ризики та обережністьІ покупці, і забудовники діють вкрай обережно. Безпекова ситуація лишається головним чинником, що визначає активність ринку.Висновки та рекомендації від Віктора КоваленкаДля покупців:Не відкладати купівлю, якщо є фінансова можливість. Ринок нині стабільний, а після війни ціни можуть рости швидше.Обирайте готові об’єкти або перевірених забудовників, щоб мінімізувати ризики.Звертайте увагу на регіони із стабільною безпековою ситуацією — центральна і західна Україна зараз виглядають найбільш перспективно.Для інвесторів:Західні області та передмістя Києва — найперспективніші для інвестицій.Вкладення у споруджувані преміум-об’єкти можливе, але пов’язане з високими ризиками.Після війни відкладений попит може суттєво підняти ціни, тому стратегія «зайти зараз» може бути вигідною для довгострокових інвестицій.Ринок котеджної нерухомості України показав свою стійкість і життєздатність навіть у найскладніших умовах. Поточний час можна вважати періодом «затишшя перед майбутнім відновленням», коли покупці та інвестори мають шанс закласти фундамент вигідних рішень.

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