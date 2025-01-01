Волинянин не захотів воювати і отримав три роки тюрми





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть



Ярослав Л. висновком медиків був придатним до проходження військової служби, перебував на обліку, маючи військово-облікову спеціальність електрика. 7 травня 2024 року чоловік отримав повістку, але наступного дня не з’явився для відправки у військову частину.



Дії кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).



На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Мовляв, свідомо не прибув після отримання повістки, оскільки боявся проходити військову службу та брати участь у бойових діях.



Суд повважав, що захист держави в час війни є конституційним обов’язком громадян України, а відмова обвинуваченого може призвести до підриву військової дисципліни. Тож Ярославу Л. призначили три роки позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженця Ковеля засудили на три роки через відмову від служби у війську.Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть Волинські новини Ярослав Л. висновком медиків був придатним до проходження військової служби, перебував на обліку, маючи військово-облікову спеціальність електрика. 7 травня 2024 року чоловік отримав повістку, але наступного дня не з’явився для відправки у військову частину.Дії кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Мовляв, свідомо не прибув після отримання повістки, оскільки боявся проходити військову службу та брати участь у бойових діях.Суд повважав, що захист держави в час війни є конституційним обов’язком громадян України, а відмова обвинуваченого може призвести до підриву військової дисципліни. Тож Ярославу Л. призначили три роки позбавлення волі.

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