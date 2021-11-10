У центрі селища на Волині з аукціону надають адмінприміщення

У центрі селища на Волині з аукціону надають адмінприміщення
На Волині, у смт Любешів, виставили на продаж адміністративне приміщення за 3 мільйони.

Про це пишуть на сайті prozorro.sale, - інформує ВолиньUA.

«Продається адмінприміщення загальною площею 761,6 кв.м, яке розташоване за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р. (Любешівський р.), смт Любешів, вул. Свободи (вул. Червоноармійська), буд. Будівля з цегли, дах перекритий шифером. Вхідні двері до будівлі металопластикові. Міжкімнатні двері дерев'яні пофарбовані. Вікна – дерев'яні рами з подвійним заскленням, частково металопластикові. Підлога оздоблена лінолеумом. Стіни потинкові та пофарбовані. Стеля пофарбована. В будівлі облаштовано санвузли. Будівля забезпечення електропостачанням, водопостачанням, водовідведенням, опаленням. Приміщення знаходиться у задовільному робочому стані. Площа приміщень підвалу стає 150,8 кв.м, площа 1 поверху – 315,8 кв.м, площа 2 поверху – 295,0 кв.м. Загальна площа – 761,6 кв. м, площа забудови – 432,9 кв. м, об'єм будівлі – 3 097,0 куб м. Адміністративне приміщення розташоване на земельній ділянці загальною площею 0,0947 га; цільове призначення: для обслуговування адмінприміщення та пожежної води. Під'їзд до будівель асфальтований. Будівлі розташована на фасаді вулиці фактично в центральній частині населеного пункту (до міської ради 600 м). В пішій доступності всі установи соціального та громадського користування», - йдеться у дописі.

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Теги: аукціон, продаж, приміщення
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