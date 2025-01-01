Волинь посіла п'яте місце за обсягами небезпечних відходів у 2024 році





Про це йдеться в дослідженні YouControl, пише



За його даними, на основі інформації Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, бізнес в Україні утворив понад 592 тисячі тонн небезпечних відходів минулого року.



Експерти пояснюють потрапляння Волинської області до антирейтингу кількома факторами:



- Вугільна галузь та пов'язані з нею виробництва

- Переробні підприємства, які активно розвиваються в регіоні

- Виробництво з вторинною сировиною, де небезпечні відходи є неминучим побічним продуктом технологічного процесу



Натомість на протилежному кінці регіонального ренкінгу – Донецька (39 тонн), Херсонська (11 тонн) та Луганська (7 тонн) області. У цьому випадку низькі показники зумовлені повномасштабною війною, окупацією територій або тимчасовою втратою контролю над ними, що унеможливлює коректне ведення статистичної звітності через реєстрацію повних обсягів утворення та обліку відходів.



«Для імплементації ефективних ESG-стратегій необхідне детальне зонування регіональних екологічних ризиків, прозора система обліку утворення та утилізації небезпечних відходів, а також зміна підходів до державного та корпоративного контролю у сфері сталого розвитку», – зазначено у дослідженні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область посіла п’яте місце в рейтингу регіонів за обсягами утворення небезпечних відходів у 2024 році, згенерувавши 37,1 тисячі тонн токсичних речовин.Про це йдеться в дослідженні YouControl, пише Бізнес. Район За його даними, на основі інформації Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, бізнес в Україні утворив понад 592 тисячі тонн небезпечних відходів минулого року.Експерти пояснюють потрапляння Волинської області до антирейтингу кількома факторами:- Вугільна галузь та пов'язані з нею виробництва- Переробні підприємства, які активно розвиваються в регіоні- Виробництво з вторинною сировиною, де небезпечні відходи є неминучим побічним продуктом технологічного процесуНатомість на протилежному кінці регіонального ренкінгу – Донецька (39 тонн), Херсонська (11 тонн) та Луганська (7 тонн) області. У цьому випадку низькі показники зумовлені повномасштабною війною, окупацією територій або тимчасовою втратою контролю над ними, що унеможливлює коректне ведення статистичної звітності через реєстрацію повних обсягів утворення та обліку відходів.«Для імплементації ефективних ESG-стратегій необхідне детальне зонування регіональних екологічних ризиків, прозора система обліку утворення та утилізації небезпечних відходів, а також зміна підходів до державного та корпоративного контролю у сфері сталого розвитку», – зазначено у дослідженні.

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