І здають і продають: у центрі Луцька вирішується доля колишнього салону еротичного масажу





Про це пишуть у соцмережі facebook, - інформує



В оголошенні йде мова про здачу в оренду комерційного приміщення по вулиці Лесі Українки, 7. Також там виставлені фото зсередини.



Загальна площа становить 184 м.кв. У повідомленні зазначено, що в приміщенні є кабінети, перукарня, сауна, гідрованни, душові кабіни та автономне опалення.



Ціна оренди 1000$/міс+КП



Ціна продажу 290 000$.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку досі здають в оренду і заразом продають приміщення, де колись розташовувався салон інтимного масажу "Юнона". Очевидно, що братися за дане приміщення нема поки бажаючих. Бо оголошення публікують уже не перший рік.Про це пишуть у соцмережі facebook, - інформує ВолиньUA В оголошенні йде мова про здачу в оренду комерційного приміщення по вулиці Лесі Українки, 7. Також там виставлені фото зсередини.Загальна площа становить 184 м.кв. У повідомленні зазначено, що в приміщенні є кабінети, перукарня, сауна, гідрованни, душові кабіни та автономне опалення.Ціна оренди 1000$/міс+КПЦіна продажу 290 000$.

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