І здають і продають: у центрі Луцька вирішується доля колишнього салону еротичного масажу
Сьогодні, 18:12
У Луцьку досі здають в оренду і заразом продають приміщення, де колись розташовувався салон інтимного масажу "Юнона". Очевидно, що братися за дане приміщення нема поки бажаючих. Бо оголошення публікують уже не перший рік.
Про це пишуть у соцмережі facebook, - інформує ВолиньUA.
В оголошенні йде мова про здачу в оренду комерційного приміщення по вулиці Лесі Українки, 7. Також там виставлені фото зсередини.
Загальна площа становить 184 м.кв. У повідомленні зазначено, що в приміщенні є кабінети, перукарня, сауна, гідрованни, душові кабіни та автономне опалення.
Ціна оренди 1000$/міс+КП
Ціна продажу 290 000$.
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Про це пишуть у соцмережі facebook, - інформує ВолиньUA.
В оголошенні йде мова про здачу в оренду комерційного приміщення по вулиці Лесі Українки, 7. Також там виставлені фото зсередини.
Загальна площа становить 184 м.кв. У повідомленні зазначено, що в приміщенні є кабінети, перукарня, сауна, гідрованни, душові кабіни та автономне опалення.
Ціна оренди 1000$/міс+КП
Ціна продажу 290 000$.
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Сьогодні, 18:12