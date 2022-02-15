І здають і продають: у центрі Луцька вирішується доля колишнього салону еротичного масажу

І здають і продають: у центрі Луцька вирішується доля колишнього салону еротичного масажу
У Луцьку досі здають в оренду і заразом продають приміщення, де колись розташовувався салон інтимного масажу "Юнона". Очевидно, що братися за дане приміщення нема поки бажаючих. Бо оголошення публікують уже не перший рік.

Про це пишуть у соцмережі facebook, - інформує ВолиньUA.

В оголошенні йде мова про здачу в оренду комерційного приміщення по вулиці Лесі Українки, 7. Також там виставлені фото зсередини.

Загальна площа становить 184 м.кв. У повідомленні зазначено, що в приміщенні є кабінети, перукарня, сауна, гідрованни, душові кабіни та автономне опалення.

Ціна оренди 1000$/міс+КП

Ціна продажу 290 000$.

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Теги: продаж, оренда, нерухомість
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