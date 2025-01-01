Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
6 липня по всій території області переважно без опадів і в нічні години температура 10-15 градусів тепла, а в денні години 6 липня 25-30 градусів тепла.
У річці Стир буде середня температура 20 градусів тепла, а у озері Світязь – 18 градусів тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
6 липня по всій території області переважно без опадів і в нічні години температура 10-15 градусів тепла, а в денні години 6 липня 25-30 градусів тепла.
У річці Стир буде середня температура 20 градусів тепла, а у озері Світязь – 18 градусів тепла.
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