На Волині втопився рибалка

На Волині втопився рибалка
На озері Сомине, що на Ковельщині, трапилася трагедія.

Під час риболовлі чоловік випав з човна і зник, йдеться на сторінці ДСНС.

На місці події працювала чергова варта 17 ДПРЧ селища Турійськ та водолази-рятувальники з м. Луцька, поліцейські та медична бригада.

Обстежено 2,5 тис. м² акваторії дна та 12 тис. м² поверхні озера, у тому числі прибережну зону, порослу очеретом. Тіло виявили учора, 4 липня, близько полудня.

Особу загиблого встановлено. Це мешканець села Сомин Ковельського району, 1994 року народження.

За попередніми даними, чоловік мав проблеми зі здоров’ям і втратив свідомість під час перебування на воді.




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Теги: утопленик, Волинь
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