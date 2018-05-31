На Волині втопився рибалка

На озері Сомине, що на Ковельщині, трапилася трагедія.Під час риболовлі чоловік випав з човна і зник, йдеться на сторінці ДСНС.На місці події працювала чергова варта 17 ДПРЧ селища Турійськ та водолази-рятувальники з м. Луцька, поліцейські та медична бригада.Обстежено 2,5 тис. м² акваторії дна та 12 тис. м² поверхні озера, у тому числі прибережну зону, порослу очеретом. Тіло виявили учора, 4 липня, близько полудня.Особу загиблого встановлено. Це мешканець села Сомин Ковельського району, 1994 року народження.За попередніми даними, чоловік мав проблеми зі здоров’ям і втратив свідомість під час перебування на воді.