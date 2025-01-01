Плінтус прихованого монтажу з підсвічуванням – рішення, яке перевтілює інтер'єр





Нижній рівень освітлення заслуговує на особливу увагу, адже саме він зараз на піку популярності. А саме – світлодіодні плінтуси підкорили дизайнерів та архітекторів у всьому світі. Якщо раніше таке рішення використовувалося більше для практичності у громадських та комерційних приміщеннях – готелі, галереї, клуби, ресторани, то зараз LED плінтус повсюдно використовується у будинках та квартирах. Найбільш універсальне рішення – алюмінієвий плінтус прихованого монтажу з підсвічуванням, адже саме такий вид плінтуса пропонує різні варіанти монтажу світлодіодної стрічки, а також дозволяє використовувати вставки в плінтус.



Головне завдання плінтуса підлоги, звичайно ж, захищати стіни від пошкоджень, а також приховувати зазор між підлогою та стіною. Алюмінієвому плінтусу в цьому немає рівних – цей матеріал має дуже гарний зовнішній вигляд і при цьому вкрай стійкий до механічних пошкоджень, вологи та агресивних середовищ. Прихований плінтус виготовляється виключно з алюмінію, жоден інший матеріал не може втілити у собі його конструкцію та переваги.





LED плінтус з підсвічуванням – практичні функції

Навігація у темний час доби – підсвічування плінтуса м'яко висвітлює шлях, дозволяючи безпечно пересуватися вночі без увімкнення основного світла. Незамінна функція для коридорів як громадських, так і житлових просторів.

Фонове освітлення – створює комфортне для очей світло, не відволікаючи і не заважаючи розслабленню; навпаки задає потрібну атмосферу відпочинку.

Енергозбереження – світлодіодна стрічка у плінтусі споживає мінімальну кількість електроенергії, особливо при використанні з датчиком руху або димером.

Прихований плінтус із підсвіткою – естетична роль

1. Створення глибини та візуального інтересу – таке нижнє світло підкреслює геометрію приміщення, створюючи відчуття левітуючих стін або додаткового об'єму.



2. Світловий сценарій – можливість встановлення світлодіодної стрічки у різних місцях плінтуса або вставки у плінтус для віддзеркалення на підлозі, стіні або паралельного світіння підлозі.



3. Налаштування кольорів – можливість вибору теплого, нейтрального або RGB світла дозволяє задавати потрібний настрій і розставляти акценти в приміщенні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ідеальний дизайн інтер'єру – це не тільки елегантні меблі, ретельно підібрані кольори або гармонійне поєднання окремих елементів. Це також питання вибору правильного освітлення. Світло в приміщенні може створити затишну, розслаблюючу, комфортну атмосферу, саме для цього використовують багаторівневе освітлення. Верхнє, середнє, нижнє – комбінація різних джерел освітлення, це не тільки функціональність та зручність, а й оригінальний дизайнерський прийом, який надасть індивідуальності будь-якому типу інтер'єру.Нижній рівень освітлення заслуговує на особливу увагу, адже саме він зараз на піку популярності. А саме – світлодіодні плінтуси підкорили дизайнерів та архітекторів у всьому світі. Якщо раніше таке рішення використовувалося більше для практичності у громадських та комерційних приміщеннях – готелі, галереї, клуби, ресторани, то зараз LED плінтус повсюдно використовується у будинках та квартирах. Найбільш універсальне рішення – алюмінієвий плінтус прихованого монтажу з підсвічуванням, адже саме такий вид плінтуса пропонує різні варіанти монтажу світлодіодної стрічки, а також дозволяє використовувати вставки в плінтус.Головне завдання плінтуса підлоги, звичайно ж, захищати стіни від пошкоджень, а також приховувати зазор між підлогою та стіною. Алюмінієвому плінтусу в цьому немає рівних – цей матеріал має дуже гарний зовнішній вигляд і при цьому вкрай стійкий до механічних пошкоджень, вологи та агресивних середовищ. Прихований плінтус виготовляється виключно з алюмінію, жоден інший матеріал не може втілити у собі його конструкцію та переваги.1. Створення глибини та візуального інтересу – таке нижнє світло підкреслює геометрію приміщення, створюючи відчуття левітуючих стін або додаткового об'єму.2. Світловий сценарій – можливість встановлення світлодіодної стрічки у різних місцях плінтуса або вставки у плінтус для віддзеркалення на підлозі, стіні або паралельного світіння підлозі.3. Налаштування кольорів – можливість вибору теплого, нейтрального або RGB світла дозволяє задавати потрібний настрій і розставляти акценти в приміщенні.Якщо ви вирішили купити плінтус прихованого монтажу з підсвічуванням, варто врахувати, що світлодіодна стрічка та розсіювач у комплект не входять. LED стрічка підбирається індивідуально, залежно від переваг клієнта та завдань, які вона покликана виконувати. Розсіювач купується, щоб світло м'яко падало на поверхні та не було видно крапок від світлодіодів. Однак і цей момент вкрай індивідуальний – все залежить від дизайн-проєкту.Компанія AluCreator пропонує великий вибір алюмінієвих плінтусів власного виробництва для вирішення будь-яких дизайнерських завдань. Пропонуємо ознайомитись із повним асортиментом на сайті alucreator.com.ua або на складі у місті Бровари Київської області. Вся продукція завжди в наявності, здійснюємо доставку по Україні та Європі у найкоротші терміни.

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