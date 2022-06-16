Грибів немає, а ягоди «вимерзли»: що коїться у лісах Волині

Грибів немає, а ягоди «вимерзли»: що коїться у лісах Волині
У волинських лісах – надзвичайна посуха. За словами місцевих мешканців, ситуація критична: грибів цьогоріч майже немає, а ягоди масово вимерзли ще навесні.

Попри це, 1 липня волинянка все ж змогла натрапити на лісовий «скарб». Світлинами з «тихого полювання» Ганна Гушинець поділилася у групі «Грибники Волині», передає "Конкурент".

У лісі поблизу села Запруддя Камінь-Каширського району жінка зібрала кілька баночок лисичок.

Жінка також показала, що знайшла кілька кущів чорниці – здорові, розлогі, проте без жодної ягоди.


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Теги: гриби, ягоди, Волинь
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