Грибів немає, а ягоди «вимерзли»: що коїться у лісах Волині





Попри це, 1 липня волинянка все ж змогла натрапити на лісовий «скарб». Світлинами з «тихого полювання» Ганна Гушинець поділилася у групі «Грибники Волині», передає



У лісі поблизу села Запруддя Камінь-Каширського району жінка зібрала кілька баночок лисичок.



Жінка також показала, що знайшла кілька кущів чорниці – здорові, розлогі, проте без жодної ягоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волинських лісах – надзвичайна посуха. За словами місцевих мешканців, ситуація критична: грибів цьогоріч майже немає, а ягоди масово вимерзли ще навесні.Попри це, 1 липня волинянка все ж змогла натрапити на лісовий «скарб». Світлинами з «тихого полювання»ь поділилася у групі «Грибники Волині», передає "Конкурент" У лісі поблизу села Запруддя Камінь-Каширського району жінка зібрала кілька баночок лисичок.Жінка також показала, що знайшла кілька кущів чорниці – здорові, розлогі, проте без жодної ягоди.

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