Була загроза життю: на Волині хлопчика доставили в лікарню в п'яному стані

Була загроза життю: на Волині хлопчика доставили в лікарню в п'яному стані
Волинянина вдруге за рік судили за невиконання батьківських обов’язків.

Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, повідомляють Волинські новини.

Сергія С. звинувачували в тому, що він не контролює дозвілля свого малолітнього підопічного. Зокрема, ввечері 9 червня хлопчика доставили у Ковельське МТМО в п'яному стані, бо існувала загроза його життю та здоров’ю. Таким чином ковельчанин скоїв адміністративне правопорушення.

Під час судового засідання чоловік провину визнав та просив суворо не карати.

Заслухавши пояснення Сергія С. та вивчивши матеріали справи, суд визнав його винним в ухиленні від виконання батьківських обов’язків і оштрафував на 1700 гривень.

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Теги: суд, покарання
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