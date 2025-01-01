Була загроза життю: на Волині хлопчика доставили в лікарню в п'яному стані





Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, повідомляють



Сергія С. звинувачували в тому, що він не контролює дозвілля свого малолітнього підопічного. Зокрема, ввечері 9 червня хлопчика доставили у Ковельське МТМО в п'яному стані, бо існувала загроза його життю та здоров’ю. Таким чином ковельчанин скоїв адміністративне правопорушення.



Під час судового засідання чоловік провину визнав та просив суворо не карати.



Заслухавши пояснення Сергія С. та вивчивши матеріали справи, суд визнав його винним в ухиленні від виконання батьківських обов’язків і оштрафував на 1700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянина вдруге за рік судили за невиконання батьківських обов’язків.Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, повідомляють Волинські новини звинувачували в тому, що він не контролює дозвілля свого малолітнього підопічного. Зокрема, ввечері 9 червня хлопчика доставили у Ковельське МТМО в п'яному стані, бо існувала загроза його життю та здоров’ю. Таким чином ковельчанин скоїв адміністративне правопорушення.Під час судового засідання чоловік провину визнав та просив суворо не карати.Заслухавши пояснення Сергія С. та вивчивши матеріали справи, суд визнав його винним в ухиленні від виконання батьківських обов’язків і оштрафував на 1700 гривень.

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