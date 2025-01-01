Сім’я військовослужбовця з Луцька планує відкрити власну кав’ярню

Сім’я військовослужбовця з Луцька планує відкрити власну кав’ярню
Сімейний бізнес «Цукор», який із 2018 року готує десерти та випічку на замовлення, планує масштабуватися. Вже цього літа родина, яка заснувала цю справу, хоче відкрити повноцінну кав’ярню у Луцьку.

Відкрити нову локацію планують до серпня за грантові кошти, розповіла misto.media дочка власника закладу — військовослужбовця 3-ї штурмової бригади ЗСУ — Олеся (прізвище родина просить не вказувати з міркувань безпеки — mm), яка займається випічкою та приготуванням десертів.

«За час існування бізнесу зібрали чимало постійних клієнтів і шанувальників наших солодощів, тому вирішили відкрити свою локацію з авторськими десертами та смачною ароматною кавою», — додала вона.

Що тут буде

У меню запропонують класичні кавові напої, а також авторські — з тематичними назвами на кшталт «Напій Перемоги». На вітрині — домашня випічка, класичні десерти та фірмові солодощі, які вже встигли полюбитися клієнтам «Цукру».

Власник закладу Олег каже, що завжди мріяв мати свою кав’ярню, куди можна прийти з друзями, посидіти у затишному місці й скуштувати домашню випічку.

Кав’ярня «Цукор» буде працювати за адресою м. Луцьк вул. Степана Бандери 26. Вхід — без сходинок, щоб простір був доступним для всіх.

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Теги: бізнес, Волинь
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