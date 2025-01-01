Сім’я військовослужбовця з Луцька планує відкрити власну кав’ярню





Відкрити нову локацію планують до серпня за грантові кошти, розповіла Олеся (прізвище родина просить не вказувати з міркувань безпеки — mm), яка займається випічкою та приготуванням десертів.



«За час існування бізнесу зібрали чимало постійних клієнтів і шанувальників наших солодощів, тому вирішили відкрити свою локацію з авторськими десертами та смачною ароматною кавою», — додала вона.



Що тут буде



У меню запропонують класичні кавові напої, а також авторські — з тематичними назвами на кшталт «Напій Перемоги». На вітрині — домашня випічка, класичні десерти та фірмові солодощі, які вже встигли полюбитися клієнтам «Цукру».



Власник закладу Олег каже, що завжди мріяв мати свою кав’ярню, куди можна прийти з друзями, посидіти у затишному місці й скуштувати домашню випічку.



Кав’ярня «Цукор» буде працювати за адресою м. Луцьк вул. Степана Бандери 26. Вхід — без сходинок, щоб простір був доступним для всіх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сімейний бізнес «Цукор», який із 2018 року готує десерти та випічку на замовлення, планує масштабуватися. Вже цього літа родина, яка заснувала цю справу, хоче відкрити повноцінну кав’ярню у Луцьку.Відкрити нову локацію планують до серпня за грантові кошти, розповіла misto.media дочка власника закладу — військовослужбовця 3-ї штурмової бригади ЗСУ —(прізвище родина просить не вказувати з міркувань безпеки — mm), яка займається випічкою та приготуванням десертів.«За час існування бізнесу зібрали чимало постійних клієнтів і шанувальників наших солодощів, тому вирішили відкрити свою локацію з авторськими десертами та смачною ароматною кавою», — додала вона.У меню запропонують класичні кавові напої, а також авторські — з тематичними назвами на кшталт «Напій Перемоги». На вітрині — домашня випічка, класичні десерти та фірмові солодощі, які вже встигли полюбитися клієнтам «Цукру».Власник закладу Олег каже, що завжди мріяв мати свою кав’ярню, куди можна прийти з друзями, посидіти у затишному місці й скуштувати домашню випічку.Кав’ярня «Цукор» буде працювати за адресою м. Луцьк вул. Степана Бандери 26. Вхід — без сходинок, щоб простір був доступним для всіх.

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