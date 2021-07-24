На Волині створюють перше мініполе для гри в регбі





На полі буде можливість грати у класичне регбі, регбі-5 та тач-регбі PRO, повідомив Роман Горошкевич.



Наразі на території вирівнюють поверхню, після чого засіють траву. Це планують зробити до Дня міста, який відзначатимуть 13 липня.



Розміри поля — 60 на 40 метрів. На майданчику нанесуть розмітку, встановлять ворота та гасильну сітку. Завершити всі роботи планують до кінця літа або на початку осені. Відвідати поле можна буде у будь-яку пору року, окрім зимового періоду зі снігом.



Мета проєкту — популяризувати регбі в регіоні та створити умови для тренувань і проведення змагань, зазначив Роман Горошкевич.



Після відкриття майданчика тут працюватимуть два тренери, які проводитимуть навчання для охочих. Одразу після завершення робіт оголосять набір до секцій. Слідкувати за новинами або приєднатися до команди можна через соціальні мережі «Федерації регбі Волинської області».



«Наразі всі послуги — безплатні, адже ми прагнемо залучити до цього виду спорту якомога більше людей», — додає Горошкевич.



Проєкт фінансується коштом федерації, однак команда активно шукає партнерів для подальшої фінансової підтримки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території стадіону «Олімп» у Володимирі почали облаштовувати перший в області спеціалізований майданчик для гри в регбі.На полі буде можливість грати у класичне регбі, регбі-5 та тач-регбі PRO, повідомив misto.media директор фізичного центру здоров’я «Спорт для всіх»Наразі на території вирівнюють поверхню, після чого засіють траву. Це планують зробити до Дня міста, який відзначатимуть 13 липня.Розміри поля — 60 на 40 метрів. На майданчику нанесуть розмітку, встановлять ворота та гасильну сітку. Завершити всі роботи планують до кінця літа або на початку осені. Відвідати поле можна буде у будь-яку пору року, окрім зимового періоду зі снігом.Мета проєкту — популяризувати регбі в регіоні та створити умови для тренувань і проведення змагань, зазначив Роман Горошкевич.Після відкриття майданчика тут працюватимуть два тренери, які проводитимуть навчання для охочих. Одразу після завершення робіт оголосять набір до секцій. Слідкувати за новинами або приєднатися до команди можна через соціальні мережі «Федерації регбі Волинської області».«Наразі всі послуги — безплатні, адже ми прагнемо залучити до цього виду спорту якомога більше людей», — додає Горошкевич.Проєкт фінансується коштом федерації, однак команда активно шукає партнерів для подальшої фінансової підтримки.

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