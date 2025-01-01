Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 6 липня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індекс — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У неділю, 6 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.Важливо відзначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, останні дослідники сонячної активності оновлюють ваші дані кожні три роки. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами.