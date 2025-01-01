Трамп зробив шокуючу заяву щодо війни в Україні: забрав свої слова назад

Трамп зробив шокуючу заяву щодо війни в Україні: забрав свої слова назад
Дональд Трамп визнав, що не впевнений у здатності припинити війну Росії проти України, чим фактично відійшов від обіцянки, яку неодноразово повторював під час передвиборчої кампанії — завершити конфлікт у перший день свого повернення до Білого дому.

Про це пише POLITICO.

«Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це», — заявив Трамп журналістам на борту президентського літака Air Force One, відповідаючи на пряме запитання про перспективи припинення війни.

Хоча він наголосив, що мир залишається його пріоритетом, слова звучали не так упевнено, як раніше.

Протягом кампанії Трамп неодноразово стверджував, що здатен миттєво зупинити війну. Проте в інтерв’ю TIME він згодом назвав свою обіцянку «перебільшенням».

«Ситуація в Україні — це угода Байдена. Це не угода Трампа. Я намагаюся її завершити», — сказав він. При цьому Трамп прагне виступати в ролі посередника між Києвом і Москвою.

Нещодавно він провів телефонні переговори з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. За його словами, розмова з Путіним була невтішною: «Він хоче йти до кінця, просто продовжувати вбивати людей».

У свою чергу, розмова з українським лідером була «дуже хорошою та стратегічною». Сам Зеленський охарактеризував її як «плідну», зазначивши обговорення систем ППО, спільного виробництва озброєнь та інвестицій.

Тим часом Пентагон призупинив деякі постачання зброї до України через нестачу американських боєприпасів. Коментуючи це, Трамп заявив: «Ми надаємо зброю… Але ми вже дали так багато зброї».

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Теги: Зеленський, Трамп, війна, допомога США
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