У яких волинських лісах заборонено збирати ягоди та гриби
Сьогодні, 07:15
На Волині існує заборона на відвідування лісів та збір грибів і ягід у деяких територіальних громадах.
Про це розповіла начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук, пише «Волинь».
«Діє воєнний стан, а відтак в окремих лісових масивах перебувати населенню категорично заборонено, за винятком військових, силовиків, рятувальників і лісівників, а також транспорту та техніки, що ними використовується», – наголосила Ольга Ващук.
Зокрема, заборонено відвідування лісів у Ковельському та Камінь-Каширському районах, а також у Самарівській та Заболоттівській громадах.
У Шацькій, Дубечненській, Ратнівській та Забродівській громадах діє часткова заборона, яка може змінюватись залежно від конкретних територій.
У Луцькому та Володимирському районах дозволено відвідувати ліси, крім місць з попереджувальними знаками.
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Про це розповіла начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук, пише «Волинь».
«Діє воєнний стан, а відтак в окремих лісових масивах перебувати населенню категорично заборонено, за винятком військових, силовиків, рятувальників і лісівників, а також транспорту та техніки, що ними використовується», – наголосила Ольга Ващук.
Зокрема, заборонено відвідування лісів у Ковельському та Камінь-Каширському районах, а також у Самарівській та Заболоттівській громадах.
У Шацькій, Дубечненській, Ратнівській та Забродівській громадах діє часткова заборона, яка може змінюватись залежно від конкретних територій.
У Луцькому та Володимирському районах дозволено відвідувати ліси, крім місць з попереджувальними знаками.
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