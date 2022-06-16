У яких волинських лісах заборонено збирати ягоди та гриби

У яких волинських лісах заборонено збирати ягоди та гриби
На Волині існує заборона на відвідування лісів та збір грибів і ягід у деяких територіальних громадах.

Про це розповіла начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук, пише «Волинь».

«Діє воєнний стан, а відтак в окремих лісових масивах перебувати населенню категорично заборонено, за винятком військових, силовиків, рятувальників і лісівників, а також транспорту та техніки, що ними використовується», – наголосила Ольга Ващук.

Зокрема, заборонено відвідування лісів у Ковельському та Камінь-Каширському районах, а також у Самарівській та Заболоттівській громадах.

У Шацькій, Дубечненській, Ратнівській та Забродівській громадах діє часткова заборона, яка може змінюватись залежно від конкретних територій.

У Луцькому та Володимирському районах дозволено відвідувати ліси, крім місць з попереджувальними знаками.

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Теги: ягоди, гриби, ліси, Волинь, заборона
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