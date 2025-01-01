На Шацьких озерах очікують 150-200 тис. туристів: скільки коштує відпочинок у цьому сезоні





Шацькі озера – одне з природних див України. Це унікальний комплекс із понад 30 озер, які за останні кілька років стали альтернативою морському відпочинку. Скільки коштує відпочинок у Шацьку та які розваги пропонують туристам, – у матеріалі



Житло можна знайти навіть за 250 грн з людини



"Попри близькість до кордону з Білоруссю і, відповідно, блокпости, люди все одно їдуть сюди. Торік у Шацьку відпочили понад 100 тисяч людей. Цього року прогнозують 150 – 200 тисяч відвідувачів", – каже представник інформаційного ресурсу shatsk.com Микола Остапук.



Ціни на відпочинок на Шацьких озерах залежать як від умов, так і від близькості до озера і крамниць. Що ближче до пляжу, то житло дорожче. Зрештою, як і на морі.



"У Шацьку великий вибір баз відпочинку. І кожен може підібрати житло за ціною, яка йому підходить. Загалом ціни коливаються від 250 грн за добу з людини й до 1000 грн", – каже він.



Традиційно в Шацьк вигідно їхати на відпочинок великими компаніями і знімати не окремі номери, а цілі котеджі. Скажімо, котедж на 8 – 10 людей можна винайняти за 2500 – 5000 грн на добу. Але за харчування доведеться домовлятись окремо або ж готувати самостійно.



Якщо йдеться про готелі, то ціни тут суттєво вищі, ніж на базах відпочинку чи в котеджах. За стандартний двомісний номер зі сніданком доведеться викласти в середньому 2000 грн за добу. При цьому варто бути готовим до того, що за проживання дитини треба буде доплатити.



По активний відпочинок – у Світязь, по тишу – на Гряду



"Останнім часом став дуже популярним центр Світязя (йдеться про село Світязь), бо там зробили гарну інфраструктуру, набережну, окультурили пляж. Відкрили багато закладів харчування, є розваги. Звичайно, це приваблює туристів, бо комфортно, гарно: бруківка, газони. І на фото виглядає, як турецький пляж", – розповідає Микола Остапук.



Натомість урочище Гряда (теж на березі озера Світязь) за останні кілька років втратило популярність.



"При цьому Гряда все ж вона має свою родзинку, бо там сосновий ліс, менший пляж, менше людей. Там тихіше. Не всі хочуть шум, гам і дискотеки до другої ночі. Тому і Гряда, І Мельники (озеро Пісочне) все ж мають відвідувачів", – каже пан Микола.



Попри те, що Світязь – найбільше й найвідоміше з Шацьких озер, він радить звернути увагу і на інші – Пісочне, Люцимер, Чорне, Перемут, Пулемецьке.



"Я б радив, якщо ви вже приїхали в Шацьк, то треба побачити всі озера. Взяти екскурсію, поплавати на байдарках по різних озерах. Кожне з них має свою родзинку", – каже він.



Які розваги пропонують на Шацьких озерах



Власниця однієї з баз відпочинку в Шацьку пані Валентина каже, що за останні кілька років запити відпочивальників дуже змінилися. Люди почали більше їздити на екскурсії, цікавляться зеленим туризмом. А головне – залишаються на довший термін.



"Років десять-п’ятнадцять тому туристам треба було тільки житло і щоб мангал був. Багато хто приїжджав суто на вихідні. Навіть влітку бувало, що серед тижня в нас були вільні місця. Тепер часто приїжджають на тиждень-два, переважно сім’ї з дітьми (часто мами з дітьми). Тому хочуть урізноманітнити відпочинок", – розповідає вона.



Жінка каже, що сім’ям з дітьми радить звертатися до Шацького нацпарку – там проводять багато тематичних екскурсій для дітей та дорослих. Також популярними є екскурсії на байдарках "Поліські джунглі". Крім того, на Світязі вже навіть пропонують пірнати з аквалангом.



"Екскурсії на байдарках дозволяють побачити ті місця, яких інакше турист не побачить – до них інакше просто не дістатись. Але чи це екскурсії на байдарках, чи на велосипедах, чи піші, – ми завжди акцентуємо на дикій природі. На унікальних болотах.



До слова, традиційні шацькі пончики цього року поки що не подорожчали. Як і торік, за один пампушок просять 50 грн.

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