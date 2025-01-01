За добу українські воїни знищили 1180 окупантів, а також понад 100 одиниць автотехніки і 39 артсистем
Сьогодні, 09:00
Українські воїни продовжують захищати Батьківщину від російсько-путінської навали і завдавати втрат окупантам. Протягом минулої доби українські воїни знищили 1180 оупантів, а також завдали ворогу втрат у військовій техніці.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно склали
особового складу – близько 1026440 (+1180) осіб
танків – 10992 (+2) од
бойових броньованих машин – 22956 (+3) од
артилерійських систем – 29960 (+39) од
РСЗВ – 1430 (+2) од
засоби ППО – 1192 (+1) од
літаків – 421 (+1) од
гелікоптерів – 340 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216)
крилаті ракети – 3439 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 54252 (+104)
спеціальна техніка – 3925 (+0)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно склали
особового складу – близько 1026440 (+1180) осіб
танків – 10992 (+2) од
бойових броньованих машин – 22956 (+3) од
артилерійських систем – 29960 (+39) од
РСЗВ – 1430 (+2) од
засоби ППО – 1192 (+1) од
літаків – 421 (+1) од
гелікоптерів – 340 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216)
крилаті ракети – 3439 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 54252 (+104)
спеціальна техніка – 3925 (+0)
Дані уточнюються.
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