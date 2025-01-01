За добу українські воїни знищили 1180 окупантів, а також понад 100 одиниць автотехніки і 39 артсистем





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно склали

особового складу – близько 1026440 (+1180) осіб

танків – 10992 (+2) од

бойових броньованих машин – 22956 (+3) од

артилерійських систем – 29960 (+39) од

РСЗВ – 1430 (+2) од

засоби ППО – 1192 (+1) од

літаків – 421 (+1) од

гелікоптерів – 340 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216)

крилаті ракети – 3439 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 54252 (+104)

спеціальна техніка – 3925 (+0)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни продовжують захищати Батьківщину від російсько-путінської навали і завдавати втрат окупантам. Протягом минулої доби українські воїни знищили 1180 оупантів, а також завдали ворогу втрат у військовій техніці.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно склалиособового складу – близько 1026440 (+1180) осібтанків – 10992 (+2) одбойових броньованих машин – 22956 (+3) одартилерійських систем – 29960 (+39) одРСЗВ – 1430 (+2) одзасоби ППО – 1192 (+1) одлітаків – 421 (+1) одгелікоптерів – 340 (+0) одБПЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216)крилаті ракети – 3439 (+0)кораблі / катери – 28 (+0)підводні човни – 1 (+0)автомобільна техніка та автоцистерни – 54252 (+104)спеціальна техніка – 3925 (+0)Дані уточнюються.

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