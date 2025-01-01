На Волині після ДТП водіїв із понівечених автівок діставали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 09:45
На Волині рятувальники ліквідували наслідки двох ДТП. В обох випадках рятувальники використовували спецінструмент, щоб деблокувати водіїв.
Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
6 липня близько опівночі на автодорозі поблизу села Губин Володимирського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення позашляховика з мінівеном в одному з автомобілі був заблокований водій.
На місці події працювала чергова варта рятувальників з селища Локачі.
За допомогою пневмоінструменту вони деблокували потерпілого і разом з медиками транспортували його до карети швидкої. У важкому стані чоловіка госпіталізували до одного з медичних закладах обласного центру.
Водій та двоє пасажирів іншого транспортного засобу не травмувалися.
Ще одного потерпілого деблокували рятувальники з легкового автомобіля, що зіткнувся з відбійником на автодорозі біля с. Волошки на Ковельщині сьогодні вранці.
Обставини автопригод з'ясовують правоохоронці.
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Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
6 липня близько опівночі на автодорозі поблизу села Губин Володимирського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення позашляховика з мінівеном в одному з автомобілі був заблокований водій.
На місці події працювала чергова варта рятувальників з селища Локачі.
За допомогою пневмоінструменту вони деблокували потерпілого і разом з медиками транспортували його до карети швидкої. У важкому стані чоловіка госпіталізували до одного з медичних закладах обласного центру.
Водій та двоє пасажирів іншого транспортного засобу не травмувалися.
Ще одного потерпілого деблокували рятувальники з легкового автомобіля, що зіткнувся з відбійником на автодорозі біля с. Волошки на Ковельщині сьогодні вранці.
Обставини автопригод з'ясовують правоохоронці.
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