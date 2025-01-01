На Волині після ДТП водіїв із понівечених автівок діставали рятувальники. ФОТО

На Волині рятувальники ліквідували наслідки двох ДТП. В обох випадках рятувальники використовували спецінструмент, щоб деблокувати водіїв.Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.6 липня близько опівночі на автодорозі поблизу села Губин Володимирського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення позашляховика з мінівеном в одному з автомобілі був заблокований водій.На місці події працювала чергова варта рятувальників з селища Локачі.За допомогою пневмоінструменту вони деблокували потерпілого і разом з медиками транспортували його до карети швидкої. У важкому стані чоловіка госпіталізували до одного з медичних закладах обласного центру.Водій та двоє пасажирів іншого транспортного засобу не травмувалися.Ще одного потерпілого деблокували рятувальники з легкового автомобіля, що зіткнувся з відбійником на автодорозі біля с. Волошки на Ковельщині сьогодні вранці.Обставини автопригод з'ясовують правоохоронці.