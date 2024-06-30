В Україні підвищать мінімальну пенсію

В Україні підвищать мінімальну пенсію
У Бюджетній декларації на 2026-2028 роки передбачено збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (тобто мінімальної пенсії).

Про це йдеться у постанові Кабміну "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки".

Наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2361 гривню. Згідно з декларацією, уряд пропонує підвищувати розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, щороку на очікуваний рівень інфляції.

Так, за планом уряду, мінімальна пенсія у наступні три роки складе:

у 2026 році – 2564 грн;
у 2027 році – 2715 грн;
у 2028 році – 2859 грн.

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн людей) отримують виплати менше 4 тисяч гривень.

Видання Euronews, посилаючись на дані Євростату, повідомляло, що середня пенсія у країнах Європи у 2022 році (за найсвіжішими доступними даними) складала близько 1 345 євро на місяць (приблизно 64 372 грн). Це у понад 16 разів більше порівняно з середнім розміром виплат, які отримували українські пенсіонери за той же період (середня пенсія в Україні у 2022 році складала 3991,5 грн).

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Теги: пенсія, гроші, Україна, підвищення
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