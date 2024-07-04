У Луцьку освятили храм на території ТЦК. ФОТО
Сьогодні, 12:46
В обласному центрі Волині з'явився ще один храм. Культову споруду освятили на території ТЦК та СП.
Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснив чин освяти церкви Рівноапостольного князя Володимира на території ТЦК і СП, що в обласному центрі.
За Божественною Літургією в день ушанування преподобного Афанасія Афонського із високопреосвященним молилися головний військовий капелан єпархії і настоятель цього Божого дому протоієрей Юрій Близнюк, інше духовенство.
За повідомленням душпастиря, який є також капеланом об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, церкву на території ТЦК і СП збудовано два роки тому.
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Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснив чин освяти церкви Рівноапостольного князя Володимира на території ТЦК і СП, що в обласному центрі.
За Божественною Літургією в день ушанування преподобного Афанасія Афонського із високопреосвященним молилися головний військовий капелан єпархії і настоятель цього Божого дому протоієрей Юрій Близнюк, інше духовенство.
За повідомленням душпастиря, який є також капеланом об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, церкву на території ТЦК і СП збудовано два роки тому.
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Коментарі 1
а гаражі утримання не хочуть освятити.
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