У Луцьку освятили храм на території ТЦК. ФОТО

В обласному центрі Волині з'явився ще один храм. Культову споруду освятили на території ТЦК та СП.Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.Митрополит Луцький і Волинськийздійснив чин освяти церкви Рівноапостольного князя Володимира на території ТЦК і СП, що в обласному центрі.За Божественною Літургією в день ушанування преподобного Афанасія Афонського із високопреосвященним молилися головний військовий капелан єпархії і настоятель цього Божого дому протоієрей, інше духовенство.За повідомленням душпастиря, який є також капеланом об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, церкву на території ТЦК і СП збудовано два роки тому.